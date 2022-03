Naď sa chce zbaviť ruských stíhačiek MiG-29, koordinuje postup so spojencami o posilnení ochrany východnej hranice Aliancie

Ministerstvo obrany SR (MO SR) sa chce v čo najkratšom čase zbaviť ruských stíhačiek MiG-29 a „ruských“ technikov zo Sliača. Pripomenul to minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) po utorkovom telefonáte s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom.

Predmetom rozhovoru bola aktuálna bezpečnostná situácia, ktorú výrazne ovplyvňuje vojenská agresia Ruska na Ukrajine a posilnenie spolupráce pri ochrane Aliancie a jej východnej hranice. V tlačovej správe o tom informoval hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Koordinácia so spojencami

Šéf rezortu obrany však zdôraznil, že pri zbavovaní sa stíhačiek MiG-29 je jeho prioritou zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru Slovenska.

„Nateraz za MiGy nemáme náhradu, no robíme všetko pre to, aby sme procesy urýchlili,“ uviedol Naď. V súvislosti s medializovanou správou o zámere Poľska darovať svoje MiG-20 Spojeným štátom zdôraznil, že Slovenská republika komunikuje so spojencami jasne a priamo a nie prostredníctvom tlačových správ a odkazov na sociálnych sieťach.

„Opakujem, že my veľmi dobre vieme, čo máme a chceme robiť. Vieme, aká je naša pozícia a o všetkých našich krokoch budeme informovať médiá vtedy, keď budú veci kompletne vyrokované,“ doplnil.

Posilnenie obranyschopnosti Ukrajiny

Šéf slovenského rezortu obrany po telefonáte potvrdil aj odhodlanie Slovenska a Spojených štátov vynakladať všetky dostupné sily a prostriedky na posilnenie kolektívnej bezpečnosti a tiež pomoc Ukrajine.

„Spojené štáty americké sú, pochopiteľne, najsilnejším článkom Aliancie. V rokovaniach sme ale rovnocennými partnermi a zhodli sme sa na tom, že obe krajiny poskytneme Ukrajine všetky možné a dostupné prostriedky, aby sa Ukrajinci mohli hrdo brániť proti nevyprovokovanej agresii zo strany Ruska,“ povedal minister Naď.

Ochrana východnej hranice

Súčasťou rokovaní boli aj konkrétne opatrenia na posilnenie ochrany východnej hranice Slovenska a NATO. Minister Naď vyhlásil, že rokovania naberajú jasné kontúry.

„Hovoríme o posilnení v podobe spojeneckých vojakov a techniky, ktorú by sme si z nášho rozpočtu mohli iba ťažko dovoliť. Sme jednotní, s rovnakým cieľom a odhodlaním – ubrániť územie Aliancie pred akýmkoľvek vojenským ohrozením,“ potvrdil.

Zároveň ocenil dohodu s ministrom Austinom na konkrétnych moderných spôsobilostiach, ktoré USA poskytnú Slovensku pri vytváraní jednotky predsunutej obrany NATO. Avizoval tiež, že o ďalších konkrétnych záveroch bude rezort obrany včas informovať.