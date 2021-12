Nadal rozmýšľa nad účasťou na Australian Open, zatiaľ sa však necíti úplne v poriadku

Španielsky tenista Rafael Nadal stále nevie, či sa predstaví na úvodnom grandslamovou turnaji budúcej sezóny – Australian Open v Melbourne. Referuje o tom web ubitennis.net. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión v auguste predčasne ukončil účinkovanie v sezóne 2021.

Dve prehry po návrate

Pre zdravotné problémy s chodidlom sa rozhodol urobiť si voľno a dať sa do poriadku. Tvrdí však, že po svojom návrate k súťažnému tenisu na tohtotýždňovom exhibičnom podujatí v Abú Zabí zatiaľ nevie zaručiť, že bude hrať aj na Australian Open.

„Musím sa porozprávať s mojím tímom. Uvidíme, ako moje telo po týchto dňoch zareaguje. Plánom je ísť do Austrálie, ale nemôžem to stopercentne zaručiť. Mám ešte čas sa rozhodnúť,“ povedal 35-ročný Nadal, ktorý nehral od augustového turnaja v americkom Washingtone a pri návrate v Spojených arabských emirátoch prehral oba duely, keď nestačil na Brita Andyho Murrayho ani Kanaďana Denisa Shapovalova.

Necíti sa stopercentne v poriadku

Abú Zabí je zvyčajne miesto, kde hráči pred novou sezónou prídu vyladiť svoju formu. Predpokladalo sa, že je to aj Nadalov prípad, no rodák z mallorského Manacoru priznal, že sa ešte necíti byť stopercentne v poriadku. Je však rád, že v SAE po dlhšej absencii vedel konkurovať popredným svetovým hráčom. „Ešte je čo zlepšovať, ale ak sa veci pozrieme s nadhľadom, bol to pozitívny turnaj,“ skonštatoval Nadal.

Turnaj Australian Open v Melbourne sa uskutoční od 17. do 30. januára. Nadal ho v minulosti vyhral iba raz – v roku 2009. Až štyrikrát vo finále ťahal za kratší koniec (2012, 2014, 2017 a 2019).