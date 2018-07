Najlepší strelec uplynulého ročníka Fortuna ligy mení dres, ide do jednej z najkvalitnejších líg

EMPOLI 3. júl (WebNoviny.sk) – Najlepší strelec uplynulého ročníka slovenskej futbalovej Fortuna ligy Samuel Mráz je oficiálne hráčom talianskeho FC Empoli. V pondelok úspešne absolvoval lekársku prehliadku a s klubom sa dohodli na zmluve do 30. júna 2022.

Dvadsaťjedenročný reprezentant do 21 rokov v minulej sezóne strelil za MŠK Žilina celkovo 21 gólov. Prestupovú čiastku nezverejnili, talianske médiá špekulovali o čiastke 1,5 milióna eur.

Skautovali ho už dlhšie

„Empoli má históriu a v minulosti pôsobilo v najvyššej súťaži. Skautovalo ho už dlhšie. Už ako hráč Senice tam bol na mládežníckej skúške. Samo spravil výrazný progres, stal sa najlepším strelcom Fortuna ligy, dostal konkrétne ponuky. Samotný hráč prejavil záujem posunúť sa ďalej, napredovať, preto sme sa spoločne rozhodli ho uvoľniť. Posunie do jednej z najkvalitnejších líg a ďalej môže rozvíjať svoj potenciál. Má veľké predpoklady, záleží iba na ňom, ako sa popasuje s konkurenciou,“ uviedol športový manažér Žiliny Karol Belaník na oficiálnom klubovom webe.

Samuel Mráz prišiel do Žiliny v zime 2017 z FK Senica. So „šošonmi“ sa v tej istej sezóne tešil zo zisku titulu. Svojimi výkonmi sa prepracoval aj do slovenskej reprezentácie do 21 rokov. V aktuálnej kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2019 do Talianska a San Marína je s troma gólmi najlepší strelec tímu SR „21“.

Empoli postúpilo suverénne z prvej priečky

„Stabilizoval svoju výkonnosť a naznačil svoj potenciál, s ktorým sme ho zo Senice brali. Veľmi rýchlo si to uvedomil a tento prestup je výsledkom jeho práce. Ďakujeme mu v mene celého klubu za služby, ktoré odvádzal v našom drese. Prajeme mu, nech sa presadí a ukáže svoj potenciál aj v Serii A,“ dodal Belaník.

Empoli sa v nadchádzajúcom ročníku predstaví v najvyššej talianskej súťaži. Zo Serie B postúpilo suverénne z prvej priečky. Informácie zverejnil oficiálny web Empoli.