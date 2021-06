Najúspešnejší slovenský YouTuber sa po sexuálnom škandále vracia, otázne je to však s jeho príjmami

Vo svete sa objavuje čoraz viac nových influencerov, YouTuberov, ľudí, ktorí si dokážu zarobiť nemalé peniaze vďaka príspevkom na sociálnych sieťach.

Zaujímavé témy, ale aj každodenné situácie v kvalitne spracovaných videách s pútavým strihom a hudbou lákajú najmä mladšiu generáciu, no nevyhýbajú sa im ani starší užívatelia internetu.

Nestáva sa až tak často, aby sa nejakému Slovákovi podarilo výrazne uspieť v zahraničí. Môžeme sa však pochváliť jedným, ktorému sa to podarilo práve v spomínanej oblasti. Ako to však na svete chodí, raz sme hore, raz zase dolu.

Košičan v USA

Podobný príbeh si v uplynulom čase prežil aj slovenský YouTuber David Dobrik, ktorý žije a pracuje v USA. Narodil sa v Košiciach a ako šesťročný odišiel s rodinou do Vernon Hills v Illinois.

Okrem úspechu na YouTube si už vyskúšal aj rolu porotcu v súťaži America’s Most Musical Family či dabing v animovanej rozprávke Angry Birds vo filme 2.

Magazín Forbes ho vlani zaradil na deviate miesto v rebríčku najlepšie zarábajúcich YouTuberov. Dostal sa tam vďaka sume 15,5 milióna dolárov.

Je tiež spoluzakladateľom aplikácie Dispo a akýmsi lídrom skupiny The Vlog Squad, ktorú tvoria jeho priatelia známi z jeho videí.

Obvinenie zo znásilnenia

Jedného z jej dnes už bývalých členov Durteho Doma, vlastným menom Dominykas Zeglaitis, nedávno obvinila zo znásilnenia istá žena vystupujúca pod pseudonymom Hannah. Čin sa podľa nej stal v noc, kedy nakrúcali vlog pre Dobrikov kanál.

Žena uviedla, že jej člen The Vlog Squadu „dal alkohol, po ktorom bola mimo a bola príliš opitá na to, aby súhlasila so sexom“.

Video, ktoré mali v tú noc nakrútiť, malo viac ako päť miliónov zhliadnutí a neskôr ho na žiadosť Hannah stiahli. Dobrik následne zverejnil videá, v ktorých sa ospravedlnil za akékoľvek pochybenie a od Zeglaitisa sa dištancoval.

Drsné následky