Najväčšími kritikmi zmien v stavebníctve zostávajú mestá a obce. Zmeniť to nemusí ani opakované pripomienkovanie

Po veľkej verejnej kritike predložených nových pravidiel v stavebníctve, najmä od miestnych samospráv, zamestnávateľov a mimovládnych organizácií, sa dalo predpokladať, že budú len ťažko priechodné. Takmer päťtisíc pripomienok, vrátane skoro troch tisícok zásadných, je predsa len priveľa aj pre také zásadné zmeny, ktoré majú nahradiť zastaraný, skoro polstoročný stavebný zákon.

Podpredsedovi vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefanovi Holému (nom. Sme rodina) po úvodnom pripomienkovaní vzájomne súvisiacich návrhov zákonov o územnom plánovaní a výstavbe vlastne ani nezostalo iné, ako ich prepracovať, zohľadniť viaceré výhrady a opäť predložiť na verejnú diskusiu.

Ako už vicepremiér oznámil, plánuje tak urobiť začiatkom júla, no podľa neho navrhované zákony v stavebníctve sa systémovo nemenia. A to môže byť zdrojom ďalších možných problémov.

Opakuje sa tak nedávna situácia s novelou verejného obstarávania, ktorú Holý po značnom odpore verejnosti k prvému návrhu zásadne upravil do kompromisnej podoby v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie.

Zásah do pôsobnosti samospráv

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) malo k návrhom zákonov o územnom plánovaní a výstavbe viac ako sto zásadných pripomienok a žiadalo ich úplne stiahnuť z legislatívneho procesu. Odmieta ich, lebo sú podľa neho v rozpore s množstvom noriem a princípov, napríklad, aj s dokumentom Európska charta územnej samosprávy.

Medzi hlavnými výhradami ZMOS-u je plánovaný návrat miestnych stavebných úradov späť do kompetencie štátu. Tie by mal po novom centrálne zastrešovať úrad pre územné plánovanie a výstavbu, pôsobnosť v tejto oblasti by mal prevziať z ministerstva dopravy a výstavby.

Návrh zákona o výstavbe podľa združenia nerieši hlavné problémy samospráv v stavebníctve, neprípustne zasahuje do ich kompetencií a obmedzuje ich právo rozhodovať o vlastnom územnom rozvoji.

Za rýchlu novelu

Združenie zároveň navrhlo pripraviť rýchlu novelu súčasného stavebného zákona na odstránenie najväčších problémov, ktoré sú dôvodom aj prieťahov v konaniach. Predseda ZMOS-u a primátor Liptovského Hrádka Branislav Tréger uviedol, že po takom veľkom počte pripomienok by bolo v každom štandardnom štáte normálne stiahnutie presadzovaných zákonov.

Ich uvedením do života sa podľa neho narobia veľké škody. „Za ne bude musieť niesť niekto zodpovednosť, ale samospráva to nebude. ZMOS navrhoval, aby sa v čase, kedy nie sú dočerpané eurofondy z Integrovaného regionálneho operačného programu a začína nové programové obdobie, spravila novelizácia stavebného zákona,“ hovorí Tréger.

Tvrdí, že pôvodný stavebný zákon, ktorý je prežitý a nerieši čierne stavby, či štátny stavebný dohľad, je potrebné rýchlo novelizovať a kontinuálne zaviesť do praxe veci potrebné pre výstavbu. ZMOS má pritom pripravené paragrafové znenie tejto novely.

„Dokonca na poslednej Rade ZMOS sme deklarovali, že združenie DEUS dokáže zastrešiť digitalizáciu celého procesu. Pripomínam, že DEUS je združenie Ministerstva financií SR a ZMOS,“ poznamenal Tréger s tým, že majú snahu rokovať a diskutovať o tom na vysoko odbornej úrovni.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska a primátor Liptovského Hrádka Branislav Tréger. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Trvajú na výhradách

Únia miest Slovenska (ÚMS) považuje celý doterajší proces v súvislosti s predstavenou novou stavebnou legislatívou za absolútne neakceptovateľný. Stiahnutie návrhov zákonov a ich prepracovanie po tisíckach zásadných pripomienok naprieč celou spoločnosťou preto označila za správne.