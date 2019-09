Najviac ľudí stále volí Smer-SD, tretie je už KDH a Sulíkova SaS má iba 5,5 percenta

Najviac ľudí by stále volilo Smer-SD, konkrétne 20,7 percenta. Na druhom mieste by bola koalícia PS/Spolu so ziskom 13,3 percenta pred Kresťanskodemokratickým hnutím (9,4 percenta).

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra MVK v dňoch 12. augusta až 20. augusta na vzorke 1 075 respondentov, ktorá bola reprezentatívna pre dospelú populáciu SR z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, regiónov a veľkostných kategórií sídel.

Išlo o omnibusový výskum realizovaný kvótnym výberom a technikou face – to – face interview (štandardizovaný rozhovor) prostredníctvom anketárskej siete.

Na otázku „Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali už dnes, ktorej strane by ste dali svoj hlas?“ 7,2 percenta opýtaných uviedlo, že dnes by sa na voľbách určite nezúčastnili a ďalších 18,6 percenta nevedelo, či by sa zúčastnili, resp. koho by v nich podporili. Agentúru SITA o tom informoval Pavel Haulík z agentúry MVK.

Most-Híd by v parlamente chýbal

Na ďalších miestach by skončila Slovenská národná strana (8,5 percenta), Ľudová strana Naše Slovensko (8,1 percenta), Za ľudí (7,9 percenta), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (6,9 percenta), Sloboda a Solidarita (5,5 percenta) a hnutie Sme rodina – Boris Kollár so ziskom 5,5 percenta.

Do parlamentu by sa nedostala vládna strana Most-Híd (3,8 percenta) ani ďalšia strana reprezentujúca maďarskú menšinu SMK (3,4 percenta). Komunistická strana Slovenska by získala 2,3 percenta hlasov a iné strany spolu 4,7 percenta.

SaS a Sme rodina s desiatimi poslancami

Ak by voľby dopadli presne v súlade s preferenciami zistenými v tomto prieskume, strana Smer – sociálna demokracia by získala 36 mandátov, koalícia Progresívne Slovensko/Spolu by disponovala 23 poslaneckými miestami, Kresťanskodemokratické hnutie by obsadilo 16 kresiel, potenciálni voliči Slovenskej národnej strany by do parlamentu delegovali 15 zákonodarcov.

Po 14 zástupcov by v Národnej rade SR mali kluby Ľudovej strany Naše Slovensko a strany Za ľudí, Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti by reprezentovalo 12 poslancov. Po desať hlasov by v Národnej rade SR mali kandidáti zvolení za stranu Sloboda a Solidarita a za hnutie Sme rodina.

