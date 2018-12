NAKA išla v prípade Kuciakovej vraždy zadržať Bödöra, policajtov prekvapil a prišiel sám

BRATISLAVA 13. decembra (WebNoviny.sk) – Národná kriminálna agentúra (NAKA) podozrieva v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej nitrianskeho podnikateľa a majiteľa SBS Bonul Norberta Bödöra.

Policajtov aj prokuratúru prekvapil

Ako ďalej informuje Denník N, pred niekoľkými dňami vydal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry príkaz na zatknutie Bödöra pre jeho výsluch.

„Bödör sa to dozvedel a sám prišiel na políciu s vyhlásením, že je pripravený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Policajtov aj prokuratúru prekvapilo, ako je možné, že o svojom zadržaní vedel. S Bödörom sa dohodli, že ho vypočujú, už ho preto nezadržali,“ informuje denník.

Príbuzný exšéfa polície Gašpara

Podozrenia voči Bödörovi podľa denníka súvisia s tým, že aj on sa údajne nejakým spôsobom podieľal na sledovaní viacerých slovenských novinárov.

„Sledovanie novinárov si asi rok pred vraždou objednal Marian Kočner u bývalého šéfa kontrarozviedky SIS Petra Tótha. Ten ako utajený svedok spolupracuje s políciou,“ pripomína denník s tým, že Bödör mu priznal, že na políciu prišiel sám.

„Hovorí však, že nie preto, že by mal informácie z vyšetrovacieho tímu o tom, že ho idú zadržať. To, že išiel sám od seba na políciu, nepovažuje za neštandardné. Bödör hovorí, že je pripravený s políciou spolupracovať a informácie, že by mal mať niečo spoločné s vraždou, sa ho dotýkajú. O vražde podľa jeho slov nič nevie, ani o sledovaní novinárov,“ informuje denník.

Denník N pripomína, že Bödör je príbuzný bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. „Jeho SBS Bonul získala za vlády Roberta Fica a Smeru lukratívne zákazky v štátnej správe. Informoval o tom aj novinár Ján Kuciak,“ dodal denník.