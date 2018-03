Nápor utečencov sa nebude opakovať, vyhlásila kancelárka Merkelová v nemeckom parlamente

BERLÍN 21. marca (WebNoviny.sk) – Nápor utečencov, ktorí prichádzali do Európy v rekordne veľkom počte v rokoch 2015 a 2016, sa už nebude opakovať.

V prvom prejave na pôde nemeckého Bundestagu po minulotýždňovom opätovnom nástupe do úradu to v stredu vyhlásila staronová nemecká kancelárka Angela Merkelová. Nemecko prijalo v rokoch 2015 a 2016 viac ako milión utečencov a Merkelová trvá na tom, že krajina na to môže byť hrdá.

„Ide ale, samozrejme, o to, že to bola výnimočná humanitárna situácia. A takáto humanitárna situácia by sa nemala a nesmie sa opakovať,“ povedala nemecká kancelárka.

Merkelová si je podľa vlastných slov vedomá, že otázka utečencov „rozdeľuje a polarizuje krajinu až do dnešných dní“. Hlavným dôvodom, pre ktorý počet utečencov smerujúcich do Európy začal rapídne klesať, je podľa nej dohoda s Tureckom z roku 2016. Táto dohoda „má mnoho oponentov, ale ja ju budem vždy brániť“, povedala nemecká kancelárka.