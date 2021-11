Bratislava bude mať nové letecké spojenie s ukrajinským Ľvovom, linku začne prevádzkovať Ryanair

Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair začne od 2. januára 2022 prevádzkovať pravidelnú priamu linku z Bratislavy do ukrajinského Ľvova. Letecké spojenie bude počas zimného obdobia fungovať trikrát týždenne v pondelok, piatok a nedeľu s lietadlom Boeing 737-800.

Ako v pondelok informovala hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Zuzana Drobová, nová linka Ryanairu doplní lety dopravcu Wizz Air, ktorými sa cestujúci dostanú do Ľvova dvakrát v týždni v pondelok a piatok.

Viac možností a komfortu pre cestujúcich

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva bratislavského letiska Dušan Keketi privítal, že do Ľvova pribudne ďalšie letecké spojenie od hlavného leteckého dopravcu bratislavského letiska.

„Každá jedna nová linka znamená viac možností a komfortu pre cestujúcich, a preto sme radi, že sa nielen postupne obnovujú spojenia, ktoré kvôli pandémii nemohli fungovať, ale tiež pribúdajú aj nové,“ povedal Keketi.

Chcú milióny cestujúcich ročne

Marketingový riaditeľ Ryanairu Jason McGuinness uviedol, že ich snahou ako najväčšej leteckej spoločnosti v Európe je pomôcť obnoviť európsky letecký a turistický priemysel a do roku 2026 postupne zvýšiť počet svojich cestujúcich na viac ako 225 miliónov ročne.

„Keďže naša spoločnosť by mala do leta 2022 prevziať aj ďalších 65 lietadiel typu Boeing 737-8200 Gamechanger,“ dodal McGuinness s tým, že pridávajú aj novú linku z Bratislavy do Ľvova.

Ďalšie letecké spojenia

Ryanair prevádzkuje z Bratislavy počas aktuálneho zimného letového poriadku pätnásť liniek, vrátane novej do Ľvova.

Ďalšie spojenia smerujú do Birminghamu, Londýna (Stansted), Manchestru, Dublinu, Eindhovenu, Bruselu (Charleroi), Kodane, Milána (Bergamo), Bologne, Ríma, Solúnu, na Maltu, na ostrov Lanzarote (Kanárske ostrovy) a do Kyjeva. Ľvov je najväčším mestom západnej Ukrajiny a v súčasnosti je považované za ukrajinské hlavné mesto kultúry, ktorého historické centrum patrí do Svetového dedičstva UNESCO.