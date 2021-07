Cesta na Muráni bude opäť prejazdná, obchádzka sa končí aj pre kamióny

Cesta II/531 medzi obcami Muráň a Muránska Huta v Revúckom okrese bude opäť prejazdná, s lokálnymi obmedzeniami riadenými svetelnou signalizáciou.

Ako informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, úplná uzávera sa skončí v pondelok 19. júla o 10:00.

Len lokálne obmedzenia

Na cestu už pustia všetku dopravu vrátanie vozidiel nad 3,5 tony. Práce na sanácii zosuvu, ktorý spôsobili vlani koncom júna prudké prívalové dažde, budú naďalej pokračovať, obmedzenia však budú už len lokálne a riadené svetelnou signalizáciou s intervalom čakania jednu až dve minúty.

„Na ceste už nebude obmedzenie prejazdu nákladných vozidiel a bude zrušená obchádzková trasa cez Brezno. Rovnako od tohto dátumu prestanú platiť výnimky na prejazd po dočasnej obchádzkovej trase cez Národný park Muránska planina, ktoré mali niektoré vozidlá. Na tejto trase začnú zároveň prebiehať práce na pokládke asfaltu v rámci opráv po skončení jej užívania,“ doplnil Peter Ošvát zo spoločnosti Skanska SK, ktorá stavbu realizuje.

Zmenený cestovký poriadok

Od 19. júla sa zmení aj cestovný poriadok prímestskej autobusovej linky číslo 608400. „Zmeny cestovného poriadku spočívajú v obnovení bežného režimu prevádzky jednotlivých spojov na autobusovej linke Jelšava – Revúca – Muráň – Poprad s prevádzkovou úpravou všetkých spojov, zreálnením a zjednotením jazdných dôb a rovnomernejším rozložením súbežných spojov v úseku Revúca – Muráň a späť. Súčasne dôjde k úprave časových polôh a trasy spojov pre zabezpečenie prestupov na vlaky a autobusy v Revúcej, Červenej Skale a Poprade,“ povedal riaditeľ odboru verejnej dopravy Úradu BBSK Miroslav Vyka.

„Podľa zhotoviteľa je predpokladaný termín ukončenia prác na ceste do konca októbra, v závislosti na klimatických a iných podmienkach. Vidíme, že práce postupujú dobre a zhotoviteľ plní, k čomu sa zaviazal, čoho dôkazom bolo aj dočasné sprejazdnenie celého úseku počas zimného obdobia. Verím, že na jeseň verejnosti odovzdáme do užívania už kompletne opravenú cestu bez obmedzení,“ uzavrel predseda BBSK Ján Lunter.

Cestu zničila búrka

Cesta II/531 v okrese Revúca medzi Muráňom a Prednou Horou bola zničená po intenzívnej stacionárnej búrke s prívalovým dažďom v nedeľu 28. júna 2020. Banskobystrický samosprávny kraj zazmluvnil zhotoviteľa, ktorý v polovici októbra 2020 začal opravovať poškodený úsek cesty a zároveň aj dočasnú obchádzkovú trasu cez Národný park Muránska planina.

Spoločnosť Skanska SK a.s. s BBSK uzavrela zmluvu na sumu približne 7,5 mil. eur vrátane dane z pridanej hodnoty, z ktorých 5 mil. eur financuje štát. Stavba bola rozdelená na dve etapy, pričom cieľom prvej bolo sprejazdnenie cesty v jednom profile, ktoré bolo zrealizované v polovici decembra minulého roka. Rekonštrukcia by mala byť ukončená, a teda cesta opäť prejazdná pre všetky vozidlá bez obmedzení, do konca októbra.