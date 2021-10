Cesty II. a III. triedy sú v havarijnom stave, Remišovej ministerstvo uvoľní desiatky miliónov eur

aktualizované 6. októbra, 12:24

Na opravu a modernizáciu regionálnych ciest II. a III. triedy pôjde 54 miliónov eur, na modernizáciu verejnej dopravy a zvýšenie jej atraktivity 8,6 milióna eur.

Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) o tom informovala v stredu s tým, že tieto peniaze budú poskytnuté zo zdrojov Európskej únie cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) na základe dvoch vyhlásených výziev na podporu projektov v regiónoch.

Tretina ciest je v havarijnom stave

Podmienkou využitia finančnej podpory je realizácia projektov do konca roka 2023, dokedy je možné čerpať európske zdroje v programovom období 2014 až 2020.

Vicepremiérka upozornila, že približne tretina ciest II. a III. triedy je v zlom až havarijnom stave a to isté platí aj pre mosty na nich.

Peniaze aj na výstavbu protihlukových bariér

„Problémy na cestách spôsobujú zvýšenú mieru nehôd, to znamená znížená bezpečnosť, zdržania, dlhé kolóny,“ uviedla Remišová s tým, že z peňazí na opravu a modernizáciu regionálnych ciest sa môžu financovať aj protihlukové bariéry aj bezpečnostné prvky.

„Kvalitné a bezpečné cesty sú základným predpokladom pre rozvoj regiónov. Ťažko hovoriť o regionálnom rozvoji, alebo o prílive investícií, keď v regióne nemáte základnú infraštruktúru,“ podotkla.

Chybou sú nedostatočné projekty

Podpora verejnej dopravy má podľa podpredsedníčky vlády umožniť, aby bola rýchla, bezpečná, pohodlná a ľudia mali motív cestovať do práce práve verejnou osobnou dopravou. Financie z tejto výzvy sú určené na vyhradené jazdné pruhy, záchytné parkoviská, zástavky, ako aj na obnovu vozidlového parku.

„Podiel ľudí, ktorí cestujú verejnou dopravou, sa rapídne znižuje. Oproti roku 2000 podiel ľudí klesol na polovicu,“ poznamenala Remišová.

Najväčším problémom pri čerpaní eurofondov podľa nej vždy boli nedostatočne pripravené projekty, preto budú mať prednosť projekty, ktoré už majú za sebou veľkú mieru prípravy. Realizované by mali byť ideálne do augusta 2023, aby boli dokončené aj vyúčtované do konca toho roku.

Plán obnovy s obnovou ciest neráta

Obe výzvy majú podľa vicepremiérky prispieť k zlepšeniu infraštruktúry v regiónoch. V prípade ciest ide už o tretiu výzvu, zo zdrojov IROP bolo obnovených 2 300 kilometrov regionálnych ciest. Ministerstvo investícií aktuálne rokuje s Európskou komisiou o novom programovom období pre eurofondy na roky 2021 až 2027.

Tieto peniaze by mali ísť aj na regionálne cesty, keďže v pláne obnovy na ne nie sú vyčlenené žiadne zdroje. „Celá záťaž na modernizáciu bude na eurofondoch, a o tom sú náročné rokovania s Európskou komisiou,“ dodala Remišová.