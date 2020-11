Diaľničiari pochybili pri tendroch, musia vrátiť viac ako sto miliónov eur

Porušenie pravidiel Európskej únie (EÚ) pri verejnom obstarávaní viacerých diaľničných úsekov na Slovensku vyjde draho. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) musí vrátiť vyše sto miliónov eur, ktoré získala vo forme nenávratných finančných príspevkov na výstavbu štyroch úsekov diaľníc D1 a D3, financovaných najmä z európskych peňazí.

Pre zistené súvisiace finančné nezrovnalosti je štátna akciovka povinná za dva a pol roka postupne vrátiť Ministerstvu dopravy a výstavby SR 115,7 milióna eur. Z toho pripadá na zdroje EÚ 98,35 milióna eur a na prostriedky štátneho rozpočtu v rámci spolufinancovania projektov zvyšných 17,35 milióna eur.

Pochybenia pri štyroch projektoch

Diaľničiari majú v prípade projektov výstavby druhej fázy úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka uhradiť 56,7 milióna eur a úseku D1 Budimír – Bidovce 36,6 milióna eur. V súvislosti s realizáciou druhej fázy úseku D3 Svrčinovec – Skalité musia zaplatiť 20,7 milióna eur a úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec 1,7 milióna eur.

„Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán vykonalo administratívnu finančnú kontrolu na uvedených projektoch a identifikovalo porušenia v rámci verejného obstarávania, za ktoré udelilo finančnú opravu, ktorá zodpovedá hodnote vyčíslenej v dohode o splátkach,“ potvrdil pre portál NašaDoprava.sk poradca ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu a rezortný hovorca Ivan Rudolf.

Ministerstvo je riadiacim orgánom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014 – 2020, z ktorého sa financujú s využitím peňazí Únie najmä dopravné projekty.

Dohodli si splárkový kalendár

NDS sa v dohodách s rezortom dopravy zaviazala uhradiť svoj dlh v prípade štyroch diaľničných projektov v šiestich splátkach. Prvú má zaplatiť do 28. apríla 2021 a poslednú do 28. apríla 2023. O splátkový kalendár diaľničiari požiadali, lebo v prípade zaplatenia celého záväzku by sa im zhoršili ekonomické alebo sociálne podmienky.

Dohoda o splátkach je podľa ministerstva dopravy vhodná možnosť ako splatiť dlžnú sumu rozloženú v čase tak, aby NDS mohla prijať adekvátne opatrenia na finančné zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s výkonom údržby, opráv a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.

„Riadiaci orgán v záujme riadneho vysporiadania finančných opráv v súlade so zákonom o európskych štrukturálnych a investičných fondoch postupoval tak, aby sa predišlo zhoršeniu ekonomickej situácie NDS. A preto pristúpil k rozloženiu dlhu na šesť splátok, ktoré je NDS finančne schopná splatiť do apríla 2023,“ poznamenal Rudolf.

Vysporiadanie korekcií mimo dotácií

Použitie zdrojov na úhradu finančných opráv je podľa rezortu dopravy v kompetencii NDS, ktorá je viazaná zmluvami a legislatívou platnou v čase úhrad. Dotácie od ministerstva na vysporiadanie týchto korekcií NDS nepoužíva.

„Ak NDS nezaplatí niektorú splátku riadne a včas, celý dlh sa stane splatným vzhľadom na uzatvorenú notársku zápisnicu, ktorá je exekučným titulom,“ priblížil Rudolf. Úvahy o nezaplatení splátky v tomto čase sú podľa neho predčasné a špekulatívne, a preto nie je dôvod riešiť takýto hypotetický stav.

Ďialičiari si vzali úver 50 miliónov eur

Diaľničiari sa k téme a dopadom úhrady splátok na financovanie výstavby úsekov nevyjadrili. Spoločnosť medzitým uzavrela zmluvu o financovaní so Všeobecnou úverovou bankou s celkovým limitom 50 miliónov eur a so splatnosťou 30. novembra 2021.

NDS môže úver použiť len na financovanie svojich prevádzkových potrieb. Podľa údajov v Centrálnom registri zmlúv z uvedeného celkového limitu financovania pripadá na revolvingový úver a kontokorentný úver po 25 miliónov eur.

Dotácie v objeme skoro 150 miliónov eur

Spomínaný dlh diaľničiarov za pochybenia pri projektoch 115,7 miliónov eur predstavuje takmer 80 percent z celkového tohtoročného objemu dotácií od štátu.

Rezort dopravy má v tomto roku po zvýšení dotácií zaplatiť NDS spolu 149 miliónov eur. Z toho skoro 56 miliónov eur na bežné výdavky na prípravu a realizáciu opráv a údržby diaľnic a rýchlostných ciest. Zhruba 93 miliónov eur je určených na kapitálové výdavky na ich prípravu a výstavbu, vrátane výdavkov mimo domáceho spolufinancovania k projektom s podporou EÚ.

Na základe pôvodnej zmluvy o dotáciách vo výške takmer 103 miliónov eur ministerstvo dopravy už diaľničiarom uhradilo do konca októbra 82,6 milióna eur. Ďalších skoro 46 miliónov eur (spolu je to 128,6 milióna eur z celkovej dotácie) im zaplatilo nad rámec pôvodnej zmluvy.

Tieto navýšené finančné prostriedky sú podľa rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR účelovo viazané na sanáciu výdavkov NDS priamo súvisiacich s dopadmi pandémie koronavírusu.