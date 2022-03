Dialničiari podpísali zmluvu so zhotoviteľom R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, Rada ÚVO zmenila prvostupňové rozhodnutie úradu

Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pri tendri na výstavbu druhej časti úseku rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany zmenila prvostupňové rozhodnutie úradu.

Preskúmanie postupu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS) zastavila. Vyplýva to z rozhodnutia odvolacieho orgánu zverejneného na portáli úradu.

Konanie muselo ÚVO zastaviť

ÚVO vlani v decembri pôvodne nariadil zrušiť tri roky trvajúci tender po vyše štyroch mesiacoch kontroly pred uzavretím zmluvy s vybraným zhotoviteľom.

Diaľničiari sa proti tomu koncom minulého roka odvolali. Ide o zákazku financovanú z prostriedkov Európskej únie. Rozhodnutie rady úradu umožnilo nadobudnutie účelovej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá povinnú kontrolu eurofondových zákaziek pred podpisom zmluvy nahradila kontrolou až po uzavretí zmluvy. Keďže odvolací orgán nerozhodol do účinnosti spomínanej novely, musel konanie zastaviť.

Nejednoznačné stanovisko k rozhodnutiu

NDS tak už 17. marca podpísala zmluvu na výstavbu úseku R2 pri Košiciach so stavebnými spoločnosťami Eurovia SK a Eurovia CS, ktoré v tendri uspeli.

Zhotoviteľovi začala plynúť tridsaťdňová lehota, počas ktorej si preberie stavenisko a môže začať s prípravnými prácami. Úsek bude dlhý 14,3 kilometra. Jeho výstavba bude trvať približne tri roky a má stáť 132,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Podpredseda Rady ÚVO a úradu Jaroslav Lexa a členovia rady Peter Kubovič a Ivan Pudiš zároveň vydali odlišné stanovisko k rozhodnutiu odvolacieho orgánu úradu v uvedenom prípade.

„Vyžadovanie akejkoľvek skúsenosti so zmluvnými podmienkami FIDIC v rámci podmienok účasti vo verejnom obstarávaní spôsobuje podľa nášho názoru diskriminačnosť podmienok účasti, a to i napriek tomu, že by v takýchto podmienkach účasti bola pripustená možnosť akceptovať ekvivalent s odkazom na akékoľvek iné zmluvné podmienky, či už medzinárodne akceptované, národne akceptované alebo akokoľvek inak teritoriálne akceptované,“ uviedli v stanovisku pripojenom k rozhodnutiu rady.