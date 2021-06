Diaľničiari už tretíkrát predĺžili lehotu na vybudovanie elektronického mýtneho systému, mal by byť finančne efektívnejší

Diaľničiari už tretíkrát predĺžili lehotu na predloženie ponúk v rámci tendra na vybudovanie elektronického mýtneho systému (EMS).

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) namiesto otvárania ponúk v pondelok opätovne zverejnila oznámenie na verejné obstarávanie na vybudovanie nového elektronického mýta, a to v hodnote takmer 42 miliónov eur bez DPH.

Záujemcovia o vybudovanie nového elektronického mýtneho systému môžu svoje ponuky alebo žiadosti o účasť na verejnej súťaži predložiť nanovo až do 14. júla 2021. Dodávateľ má odovzdať komplexnú dodávku na kľúč, pričom dĺžku jej dodania určili diaľničiari na 135 mesiacov.

Systém bude v správe štátu

Víťaz súťaže by mal okrem vypracovania dokumentácie, dodávky, montáže, implementácie a integrácie so službami poskytovanými tretími osobami zabezpečiť aj vyskúšanie, zaškolenie obsluhy a uvedenie mýtneho systému do prevádzky.

Zároveň má zaistiť aj poskytovanie služieb technickej podpory EMS. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal avizoval, že nový elektronický mýtny systém bude prostredníctvom NDS v správe štátu a bude finančne efektívnejší ako ten doterajší.

Dve etapy realizácie

Lehota realizácie zákazky je rozdelená do dvoch etáp. Kým do prvej etapy patrí realizácia, tak druhá etapa sa týka prevádzky. Hlavnými kritériami súťaže sú cena a rýchlosť, nasleduje technologické kritérium. Pre diaľničiarov je dôležité, aby sa tender nepredražil.

Záujemcovia majú mať aj hlavného manažéra projektu, hlavného architekta projektu a manažéra pre kybernetickú bezpečnosť s trojročnými skúsenosťami.