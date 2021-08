Diaľničiari uzavrú do konca augusta úsek diaľnice D3, opravovať budú tunely Poľana a Svrčinovec

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od 9. augusta na tri týždne uzavrie úsek diaľnice D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým. Dôvodom je podľa hovorkyne NDS Evy Žgravčákovej údržba, servis a opravy v tuneloch Poľana a Svrčinovec, ako aj opravy na vozovke diaľnice.

Uzávera sa začína 9. augusta o 8:00 a skončí sa 31. augusta o 20:00. „Doprava bude vedená po obchádzkovej trase v smere do Poľska po ceste I/11 v smere do Českého Tešína cez obec Svrčinovec – Zátky. Trasa obchádzky v smere z Poľska bude viesť po ceste I/12 s obmedzením do 7,5 t,“ doplnila hovorkyňa NDS.

„Práce v tuneloch budú zamerané na čistenie ostenia tunela, chodníkov, vozovky, hlavnej a štrbinovej kanalizácie, technológií, odlučovača ropných látok, protihlukových stien a kontrolu požiarneho vodovodu. Zároveň vykonáme servis a funkčné skúšky na technologických zariadeniach. Počas úplnej uzávery úseku budeme vykonávať aj práce na opravách vozovky a odstraňovať vady v rámci reklamačného obdobia,“ priblížila plánovaný rozsah prác Žgravčáková.