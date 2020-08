Dopravný expert Palčák: Prevádzka mýtneho systému je pre štát novou činnosťou, chýbajú skúsenosti

Výhodou uvažovaného riešenia, aby štát prevádzkoval elektronický mýtny systém je, že bude mať priamo vo svojich rukách vplyv na efektivitu výberu mýta.

Ako pre agentúru SITA uviedol generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného, a. s., v Žiline Ľubomír Palčák, nevýhodou toho je zas to, že pre štát to bude nová činnosť, nemá teda zatiaľ skúsenosti ani know-how.

Najdôležitejšie je správne nastavenie systému

„Až čas ukáže či to dokáže robiť efektívnejšie, ale oveľa dôležitejšie je, ako bude nový systém nastavený, čo od neho budeme požadovať,“ poznamenal dopravný expert. Pripomenul, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR po nástupe novej vlády malo pred sebou úlohu riešiť situáciu okolo mýtneho systému, keďže zmluva Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) so spoločnosťou SkyToll, a. s., končí v decembri 2022.

„Zároveň táto téma bola dosť silne politicky riešená pred poslednými (parlamentnými) voľbami. Je dobre, že ministerstvo a NDS sa po voľbách tejto téme venujú už viac odborne. Výhodou je, že už máme desať rokov skúseností, pozitívnych aj negatívnych, z ktorých sa dá poučiť,“ podotkol Palčák.

Celkové výnosy budú o miliardu menšie

Pred sprevádzkovaním mýtneho systému v roku 2013 sa podľa odborníka odhadovali celkové výnosy za trinásť rokov (do roku 2022) zhruba o 1 miliardu eur viac ako budú v skutočnosti. Príčiny nenaplnenia týchto predpokladov boli objektívne a subjektívne. Na základe doterajšieho vývoja považuje predpokladané budúce výnosy z mýta za desať rokov na úrovni 2,5 miliardy eur za reálne.

„Dôležité bude, ako sa nám bude dariť s dostavbou nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, a tiež nastavenia spoplatnených úsekov. Ešte dôležitejšie bude, ako sa bude vyvíjať globálna ekonomika, ktorá má veľký vplyv na intenzitu nákladnej cestnej dopravy,“ tvrdí Palčák.

Aj plánované náklady na prevádzku mýtneho systému na úrovni 20 až 25 percent, maximálne však 350 miliónov eur, sú podľa neho reálne dosiahnuteľné, možno budú nižšie.

„Priblížili by sme sa tým úrovni efektivity Nemecka (15 percent) a Rakúska (12 percnet),“ priblížil expert s tým, že v Česku je to 36 percent.

Nový mýtny systém zrejme do roku 2023 nebude

Príprava nového mýtneho tendra mešká, začať by sa mal na jeseň tohto roka. Vybrať dodávateľa diela a sprevádzkovať nový mýtny systém od začiatku roka 2023 sa pravdepodobne nepodarí. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal očakáva, že to bude najskôr v septembri 2023 alebo na jar 2024.

Štát sa bude musieť dohodnúť so SkyToll-om na dočasnom predĺžení mýtneho systému do sprevádzkovania nového, prípadne uvažuje o tom, aby elektronické diaľničné známky dovtedy platili aj pre motorové vozidlá nad 3,5 tony.

„Tendre na mýtne systémy boli vo všetkých okolitých krajinách veľmi komplikované a časovo náročné. A k tomu treba prirátať ešte asi jeden rok na implementáciu nového systému. Je dosť pravdepodobné, že sa to nestihne k 1. 1. 2023,“ pripúšťa Palčák. Bolo by podľa neho veľmi zlé, keby Slovensko začiatkom roka 2023 ostalo bez mýta. Dočasné zavedenie diaľničných známok aj pre nákladné vozidlá označil za úplne krajné riešenie.

„Ideálne bude, ak sa nájde rozumný kompromis pre uzatvorenie opcie so súčasným prevádzkovateľom na potrebný čas. Ak by sa dosiahol dodatok s 20 – 25-percentnou mierou nákladov, bolo by to najlepšie dočasné riešenie,“ tvrdí odborník. Tromfy v rukách majú podľa neho obe strany.

„SkyToll vlastní systém a know-how, štát má aj iné možnosti, aj keď nie ideálne, ale má. Verím v zdravý rozum oboch strán, je priestor na dohodu,“ dodal pre agentúru SITA generálny riaditeľ VÚD Ľubomír Palčák.