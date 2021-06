Dopravný podnik Bratislava má veľké ciele, do konca roka chce usporiť viac ako 22 miliónov eur

Dopravný podnik Bratislava (DPB) má v pláne do konca tohto roka usporiť na nákladoch približne 22,4 mil. eur. Na verejnej prezentácii výsledkov DPB to uviedol predseda predstavenstva dopravného podniku Martin Rybanský.

„Od roku 2019 do konca roka 2021 očakávame celkovú úsporu finančných prostriedkov DPB vo výške približne 22,4 mil.,“ uviedol Rybanský s tým, že dopravný podnik ušetril znížením počtu zamestnancov, ale aj na verejných obstarávaniach či nastavením obchodnej politiky.

„Od marca 2019 sme znížili počet administratívnych pracovníkov o 20 percent,“ dodal.

Najviac ušetrili na náhradných dieloch

Významnú položku úspor predstavuje podľa Rybanského nákup náhradných dielov, kde DPB ušetril od roku 2019 približne päť miliónov eur, pričom ročná úspora predstavuje 2,1 mil. eur.

„Na službách sme ušetrili 2,3 mil. eur. Ide napríklad o rekonštrukcie električkových tratí v Rači a na Americkom námestí, kde sme ušetrili 800-tisíc eur,“ vysvetlil riaditeľ DPB a dodal, že ďalších 800-tisíc usporili pri nákupe autobusov a takmer tri milióny predstavuje úspora pri objednávke 40 nových autobusov, v porovnaní s uplynulým obdobím.

Počas pandémie ušetril dopravný podnik napríklad znížením frekvencie liniek a viac ako päť miliónov eur skrátením úväzkov zamestnancov. Účelom zníženia úväzkov zamestnancov bolo zabrániť hromadnému prepúšťaniu.

Investovali aj do obnovy vozového parku

Podľa Martina Rybanského sa od roku 2019 zvýšila aj spoľahlivosť a bezpečnosť mestskej hromadnej dopravy (MHD). Posilnili tiež kapacitu vybraných liniek a obsluhu problematických oblastí a zaviedli víkendovú dopravu do lesoparku. Medzi najvýznamnejšie investičné projekty DPB patrí rekonštrukcia električkových tratí v Rači a na Americkom námestí, ale aj nové prestupné terminály či informačné tabule.

„Investovali sme aj do obnovy vozidlového parku. Nakúpili sme 11 letiskových autobusov, štyri minibusy aj kĺbový autobus pre autoškolu,“ vymenoval Rybanský. DPB objednal tiež 40 nových kĺbových autobusov, ktoré by mali dodať do konca tohto roka. Nasledovať má objednávka ďalších 30 autobusov z rovnakej zmluvy. Až 68 vozidiel dostalo novú klimatizáciu a 189 vozidiel kamerový systém.

DPB chce nakúpiť stovku nových autobusov

DPB investoval tiež do obnovy vozovní a zlepšení pracovných podmienok pre zamestnancov.

„Za nášho vedenia DPB je veľmi intenzívna komunikácia s ministerstvom dopravy z hľadiska využívania eurofondov, máme schválené projektové zámery na zhruba 200 mil. eur,“ skonštatoval Rybanský. Dopravný podnik aktuálne súťaží projektové zámery na 40 električiek a 50 hybridných trolejbusov, ktoré majú nahradiť staršie vozidlá.

Do konca roka 2022 má DPB v pláne kúpiť dokopy 150 kusov autobusov, aj na alternatívne palivá. V spolupráci s hlavným mestom je tiež vypísaná súťaž na projektovanie trolejbusových tratí, v rámci ktorej plánujú kompletne zmodernizovať a predĺžiť trolejbusové trate v meste. Cez európske zdroje majú byť rekonštruované aj vozovne DPB.

Cestujúcich čakajú zmeny

Niektoré zmeny v prevádzke MHD čakajú cestujúcich už od 1. júla tohto roku. Ide napríklad o predĺženie linky 66, úpravu školského spoja 145 či zlepšenie prestupu N91+ n93 na Jasovskej ulici v Petržalke. Od júla má byť tiež spustená platba za cestovné lístky platobnou kartou priamo vo vozidlách MHD, skrátiť sa majú aj jazdné časy niektorých liniek.

Od 20. júna má každú nedeľu premávať na Kolibu cabrio autobus Karosa. Obnovenie nástupu do MHD cez predné dvere očakávajú najskôr po letných prázdninách v prípade, ak to pandemická situácia dovolí.