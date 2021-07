Doteraz zelená pre jadranské pobrežie sa prepla na oranžovú. Je dovolenka v Chorvátsku ešte bezpečná?

Celé chorvátske pobrežie Jadranského mora sa namiesto relatívne bezpečnej zelenej zóny zrazu ocitlo v oranžovej so zvýšeným rizikom ochorenia na COVID-19. Prímorskú časť krajiny od Istrie až po Dubrovník „prefarbilo“ Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Dôvodom náhlej zmeny uprostred letnej sezóny je zhoršená epidemiologická situácia a nárast počtu nakazených na koronavírus.

Prísnejšie podmienky vstupu

Do Chorvátska ešte do konca júna mohli ísť obyvatelia krajín Európskej únie voľne bez potvrdení o zaočkovaní či negatívnom výsledku testu na COVID-19. Snahou bolo prilákať čo najviac zahraničných turistov z tzv. zelených krajín. Toto obdobie však trvalo krátko, len 10 dní. Od júla sú pre vstup do Chorvátska už prísnejšie podmienky.

Občania krajín EÚ musia mať platný digitálny COVID preukaz. Alebo aspoň negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín, rýchly antigénový test do 48 hodín od odobratia vzorky či potvrdenie o prekonaní choroby.

Dokumenty majú byť v angličtine alebo v chorvátčine. Už pred cestu do krajiny je odporúčané vyplniť registračný online formulár pre rýchlejšie vybavenie na hraniciach. Aktuálne podmienky vstupu platia minimálne do 31. júla, resp. do odvolania.

Portál NašaDoprava.sk sa zaujímal, aká je aktuálna situácia v Chorvátsku, nakoľko je dovolenkovanie na brehu Jadranu bezpečné. Ten pre svoju blízkosť patrí medzi Slovákmi k najvyhľadávanejším miestam pre letný oddych.

Chcú späť na zelený zoznam

Cestovanie do krajín a destinácií označených oranžovou farbou je podľa Chorvátskeho turistického združenia (CHTZ) stále úplne možné. Tvrdí, že Chorvátsko bolo tohto roku uznané ako bezpečná krajina, čo potvrdzuje súčasný vývoj počtu turistov a nárast nových rezervácií.