Európsky týždeň mobility sa aj tento rok skončí Dňom bez áut. Chcete sa zapojiť? Stačí, ak to svoje necháte doma

Celoeurópska kampaň Európsky týždeň mobility zameraná na udržateľnú mobilitu sa opäť končí svetovým Dňom bez áut. Štvrtok 22. septembra zostanú vybrané ulice a námestia v celej Európe bez áut a výfukových plynov.

Prednosť budú mať nemotorizované dopravné prostriedky, ktoré neškodia životnému prostrediu.

Chodci, cyklisti a verejná doprava

Do kampane sa môže zapojiť každý, stačí, ak nechá svoje auto doma. Informovala o tom v tlačovej správe Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

„Je dôležité motivovať ľudí, aby si vybrali udržateľné spôsoby dopravy. Tie sú často nielen ekologickejšie, ale v čase rannej dopravnej špičky aj efektívnejšie a rýchlejšie. Obmedzením využívania dopravných prostriedkov na fosílne palivá znižujeme emisie uhlíka a zároveň prispievame k lepšej kvalite ovzdušia,“ uviedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

Vyhlasovateľom kampane je Envirorezort a národným koordinátorom je SAŽP. Aj v aktuálnom ročníku kampane vyčlenia európske sídla, vrátane slovenských miest i obcí, počas Dňa bez áut na celý deň jednu alebo viacero oblastí výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu.

Uzavreté ulice počas Dňa bez áut budú slúžiť ako jarmoky, festivaly, koncerty, ale aj výstavy či športové podujatia. Ulica bez áut je pre obyvateľov atraktívnejšia a bezpečnejšia.

Výzva pre širokú verejnosť

Do projektu sa tento rok zapojí skoro polovica zo všetkých prihlásených slovenských samospráv, a pre obyvateľov pripravili zaujímavý program.

„Spolu s ministerstvom životného prostredia SR vyzývame verejnosť, aby sa do Dňa bez áut aktívne zapojila, a to aj tým, že nechá auto doma. Svoj osobnú angažovanosť počas tohto dňa môže každý prejaviť uverejnením fotografie z priebehu presunu z bodu A do bodu B na sociálnych sieťach,“ informoval Michal Maco, generálny riaditeľ SAŽP.

Prvý medzinárodný deň bez áut sa konal v roku 1999 v Európe ako pilotný projekt kampane EÚ V meste bez môjho auta, od roku 2002 je tento deň súčasťou Európskeho týždňa mobility.