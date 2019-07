Foto: Vodičov čakajú obmedzenia pri moste SNP, mesto Bratislava informuje o obchádzkovej trase

V hlavnom meste Bratislava bude od 22. júla do 28. júla uzavretá nájazdová vetva Einsteinova – most SNP v smere do centra z dôvodu opravy poškodeného krytu vozovky.

Nájazd bude uzavretý v celej svojej šírke, preto mesto odporúča vodičom použiť obchádzkovú trasu, ktorá bude vyznačená dopravným značením.

Bude viesť cez odbočku z Einsteinovej na Panónsku cestu smer Petržalka Dvory, následne na zjazd na Einsteinovu smer Prístavný most/Žilina a potom na most SNP smer centrum.

Mesto opraví celkovo 2 401 metrov štvorcových komunikácie. Oprava bude spočívať v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky a položení nového asfaltového krytu. Informovali o tom vo štvrtok na oficiálnej facebookovej stránke Bratislava – hlavné mesto SR.