Kusý sa obul do Valla za viaceré nedorobky v bratislavskej MHD, súčasný primátor sa oháňa prípravou nových projektov

Vnímam, že električka v Bratislave jazdí častejšie, ale nechválil by som sa tým, že v autobusoch je klíma alebo kamery. V diskusnej relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl to vytkol kandidát na primátora Bratislavy, starosta Nového Mesta Rudolf Kusý (Sme rodina, Za ľudí, KDH, Dobrá voľba a Umiernení) svojmu oponentovi, súčasnému primátorovi Matúšovi Vallovi (Team Bratislava, SaS, PS).

Čistejšia a bezpečnejšia MHD

„Je rok 2022 a toto je štandardná vec,“ dodal Kusý s tým, že na rozdiel od minulosti mesto na verejnú dopravu využíva eurofondy a úlohou magistrátu je iba obstarávanie.

Kusý tak reagoval na vyjadrenia súčasného primátora Bratislavy o tom, že MHD v hlavnom meste je čistejšia a bezpečnejšia a takmer všetky vozidlá už majú klímu a kamery.

„Električka na Račianskej a Dúbravsko-Karloveskej magistrále jazdí v špičke každé dve minúty,“ poznamenal Vallo na margo skvalitňovania verejnej dopravy a snahy mesta o to, aby viac ľudí využívalo MHD.

Neskolaudovaná Karloveská radiála

Kusý vytkol Vallovi tiež to, že doposiaľ nie je skolaudovaná Karloveská radiála, z dôvodu nadmernej hlučnosti, či zlú prípravu stavby Petržalskej električky, ktorá predĺži výstavbu pre prekládky sietí.

Podľa Kusého by sa malo mesto viac zamerať na realizáciu nových projektov, akými sú prepojenie Račianskej radiály, Ružinovskej radiály, Vajnorskej radiály či električka do Borov a Vrakune.

„Električka do Borov sa projektuje. Povoľuje sa rekonštrukcia Ružinovskej radiály. Je vyjasnená trať, ktorou pôjde električka do Podunajských Biskupíc a Vrakune, pracuje sa na prepojení Petržalky s Ružinovom cez Miletičovu,“ oponoval mu Vallo.

Ako dodal, ide o komplikované projekty, a preto napríklad začiatok rekonštrukcie Ružinovskej radiálny odhaduje na roky 2024 až 2025.