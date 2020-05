Letisko v Bratislave by mal rozlietať súkromný prevádzkovateľ, tvrdí minister Doležal

Bratislavské letisko by mohol rozlietať súkromný investor, ten by ho dlhodobo prevádzkoval a investoval do jeho rozvoja desiatky až stovky miliónov eur.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (Sme rodina) o tom informoval v piatok počas návštevy Letiska M. R. Štefánika v Bratislave s tým, že vstup koncesionára by neznamenal skrytú privatizáciu letiska, keďže letisková infraštruktúra by zostala strategickým majetkom štátu.

Dlhodobý prenájom

„Ak letisko nemá vlastné prostriedky na to, aby vykonalo zásadné investície v hodnote desiatok, možno stoviek miliónov eur, a ak štát nemôže investovať do letiska, tak jediná legitímna cesta, ako letisko rozlietať, je práve vstup súkromného koncesionára. Nie je to skrytá privatizácia, ako to niektorí nazývajú. Letisko, infraštruktúra zostáva strategickým majetkom tejto krajiny,“ povedal Doležal.

Podľa neho by išlo o prenájom letiska súkromnému prevádzkovateľovi na dvadsaťpäť až tridsať rokov.

Momentálne však podľa ministra dopravy o prenájme bratislavského letiska s nikým nerokujú. „Celý tento proces je vzhľadom na súčasnú situáciu pozastavený. Pripravujeme letisko do maximálne možnej kondície, aby bolo pripravené na začatie rokovaní,“ uviedol Doležal v súvislosti so záujmom čínskych investorov o bratislavské letisko v minulosti.

Obavy z carga

„Viem, že sú obavy, že sem príde cargo spoločnosť a z bratislavského letiska spravíme cargo. Akákoľvek ponuka v prvom kole príde, je na našom rozhodnutí a na rozhodnutí vlády SR, ktorým smerom sa vydá, ktorú z variantných ponúk prijme,“ priblížil minister dopravy.

V druhom kole budúceho tendra na výber koncesionára letiska podľa neho budú všetci znovu súťažiť, ale už len na základe modelu prijatého vládou.

Šéf rezortu dopravy je za vytvorenie podmienok pre vstup investícií aj na ostatných slovenských letiskách.

„Ministerstvo ako hlavný akcionár má veľmi obmedzené možnosti, ako dokáže investovať do letiska. Musíme rešpektovať schému štátnej pomoci. Napriek tomu budeme hľadať všetky dostupné spôsoby ako letisku, a nielen bratislavskému, v tejto ťažkej situácii pomôcť,“ dodal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Snaha získať partnera

Vláda SR sa v časti svojho programového vyhlásenia o leteckej doprave zaviazala pokračovať pri získavaní strategického partnera na rozvoj bratislavského letiska so zámerom vytvorenia nových investičných a podnikateľských príležitostí.

Zároveň chce preveriť možnosti vzniku základne leteckých spoločností na jednom alebo na niekoľkých letiskách.

Kabinet má tiež ambíciu optimalizovať letiská prevádzkované letiskovými spoločnosťami a chce v súlade s európskou dopravnou politikou a medzinárodnými záväzkami v rámci možnosti finančne podporovať činnosti vykonávané letiskovými spoločnosťami, ktoré sú hlavne obvyklou zodpovednosťou štátu.

„Vláda SR podporí modernizáciu a budovanie infraštruktúry civilného letectva s cieľom hospodárskeho rozvoja krajiny aj vzhľadom na zavádzanie nových technológií, napríklad, bezpilotné prostriedky. Významným prvkom bude aj udržanie a rozvoj konektivity s cieľom minimalizovať vplyv následkov ochorenia COVID-19,“ vyplýva z vládneho programu.