Lety do Británie a Írska zo Slovenska sa výrazne obmedzia, aerolínie prerušujú pravidelné linky okrem jednej

Letecká doprava zo Slovenska do Veľkej Británie a Írska sa na čas výrazne obmedzí. Nízkonákladové letecké spoločnosti Ryanair a Wizz Air pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu prerušujú svoje pravidelné linky na ostrovy.

Ryanair pozastavil lety z Bratislavy na letiská Londýn – Stansted, Manchester a Dublin a späť do konca marca. Pre portál NašaDoprava.sk to potvrdila hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Ševčíková. V tom čase tradične končí zimný a začína letný letový poriadok trvajúci do záveru októbra.

Zostáva len linka z Košíc

Hlavný letecký dopravca na našom najväčšom letisku pred prerušením prevádzky zabezpečil posledný let do Londýna v stredu 13. januára predpoludním. Ryanair zároveň prerušil linky z Košíc do Londýna – Stanstedu a Liverpoolu.

Wizz Air plánuje záverečný let z Bratislavy do Londýna – Lutonu pred prerušením prevádzky linky v piatok 15. januára. „Avšak dopravca Wizz Air plánuje pravidelné lety do Londýna obnoviť po 10. februári,“ uviedla Ševčíková.

Lety z Popradu do Londýna – Lutonu spoločnosť už pozastavila. Spojenie z Košíc však zostáva naďalej v letovom pláne – do konca januára raz týždenne v sobotu a od februára pribudnú lety aj v utorok.

Pozastavené lety aj do Bulharska a na Ukrajinu