Matovičovo ministerstvo diaľničiarom odporučilo prevod existujúceho mýtneho systému na štát, tí takýto krok označili za nezmysel

Štát by za mýtny systém nemal platiť druhýkrát a mal by preskúmať možnosti prevodu existujúceho mýtneho systému do svojho vlastníctva.

Ministerstvo financií SR o tom informovalo v piatok s tým, že to považuje za kľúčové, pretože za ostatných trinásť rokov štát za mýtny systém už raz zaplatil v zmluve so spoločnosťou SkyToll, a. s., spolu takmer 860 miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Tzv. fáza prevodu musí podľa zmluvy začať do konca septembra.

Prevod mýtneho systému

Podľa rezortu financií je uvedená alternatíva právne možná a zároveň prevod mýtneho systému na štát môže byť aj ekonomicky najefektívnejším riešením, ktorým možno ušetriť desiatky miliónov eur z verejných zdrojov.

„Takýto krok pritom štát k ničomu nezaväzuje, práve naopak, môže výrazne pomôcť v konečnom rozhodnutí pre najlepšiu alternatívu,“ uviedlo ministerstvo financií.

Počas fázy prevodu môže štát overiť výšku odkúpenej ceny ako kľúčový parameter pre rozhodnutie v ďalšom procese. Pre začatie fázy prevodu pritom podľa rezortu financií postačuje, aby Národná diaľničná spoločnosť, a. s., o tom informovala prevádzkovateľa mýtneho systému listom. „Pre ministerstvo financií je nateraz najdôležitejšie, aby mal štát všetky alternatívy na stole,“ dodal rezort.

Matovičov rezort zavádza

Diaľničiari v reakcii informovali, že opakovane a niekoľkokrát oficiálne upozornila rezort financií, vrátane Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), že pristúpením k spomínanému riešeniu by krajina utrpela vážne ekonomické straty siahajúce k stovkám miliónov eur.

„Je nám veľmi ľúto, že rezort financií komunikuje tak závažnú a vysoko odbornú problematiku bez účasti Národnej diaľničnej spoločnosti a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Svojou nesprávnou interpretáciou spôsobuje rezort financií zavádzanie médií, odbornej aj laickej verejnosti,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

NDS odmieta neodborné vyjadrenia a podrobné vysvetlenie založené na faktoch a vecnosti chce poskytnúť na konferencii o cestnej doprave 29. septembra.

Čas na prevod sa kráti

Riaditeľ ÚHP Štefan Kišš tvrdí, že teraz je dôležité, aby bola možnosť prevodu mýtneho systému do vlastníctva štátu a analýza ukáže, či to je najlepšia možnosť.

„Je to právnická otázka, kľúčové je, aby začiatok fázy prevodu nastal a potom uvidíme. Zaväzujúce to dnes nie je, ale kľúčové je, aby sme mali takúto alternatívu vôbec na stole,“ povedal šéf analytikov.

Ak podľa neho NDS nezačne fázu prevodu do konca septembra, tak stratí možnosť získať mýtny systém prevodom. „Súčasná zmluva končí koncom tohto roka a od budúceho roka buď bude predĺžená alebo prebehne prevod. Kľúčové je, aby mýtny systém pokračoval, pretože z neho sú verejné príjmy rozpočtu, ktoré sú dôležité pre financovanie,“ dodal Kišš.