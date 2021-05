Ministerstvo zrušilo súťaž na prevádzku železničnej trate Bratislava – Komárno

aktualizované 6. mája, 16:32

Ministerstvo dopravy zrušilo súťaž na prevádzku železničnej trate Bratislava – Komárno. Do súťaže sa totiž neprihlásil žiaden súkromný dopravca. Informoval o tom v online diskusii minister dopravy Andrej Doležal s tým, že dôvodom boli neprimerane krátke lehoty na predkladanie ponúk a na samotné plnenie tejto zákazky, hoci rezort dopravy oproti minulosti túto lehotu predĺžil.

Do súťaže sa prihlásila len Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorej cenová ponuka však podľa Doležala významne prekročila očakávania rezortu. Ministerstvo dopravy preto pristúpi k priamemu rokovaniu o desaťročnej zmluve s relevantnými železničnými dopravcami.

Dialóg by mal priniesť „správneho víťaza“

Andrej Doležal rokovania napriamo označil za legitímny proces, ktorý umožňujú aj pravidlá Európskej komisie. Osobne verí, že dialóg prinesie „správneho víťaza“ s najlepšou ponukou, lebo rokovania budú mať parametre transparentnej súťaže.

Minister Doležal trvá na tom, aby bola zmluva minimálne s víťazom zverejnená. Bude sa však snažiť aj o to, aby aj jednotlivé ponuky boli zverejnené. Ako dodal, rezort dopravy podporuje liberalizáciu na železniciach, lebo prináša alternatívu, zníži cenu a zvyšuje kvalitu železničnej dopravy.

Regiojet sa do súťaže neprihlásil

Andrej Doležal očakával, že sa do súťaže prihlásia viacerí dopravcovia vrátane spoločnosti RegioJet. Tá nedávno kritizovala rezort dopravy okrem iného z toho, že nemá úprimný záujem liberalizovať železničnú dopravu.

Do súťaže sa neprihlásila pre stratu dôvery v úprimný záujem ministerstva dopravy na férovej súťaži, ktorá by priniesla rast kvality služieb a úsporu nákladov. Podľa RegioJetu navyše chýba harmonogram súťaží tak, ako to požaduje Európska únia. Minister Doležal obvinenia odmietol a označil ich za polopravdy, či priamo klamstvá.

„Pseudospor s RegioJetom sa nezačal z mojej strany. Z mojej strany nie je žiaden spor. Ja som len nedokázal akceptovať ponuku RegioJetu, keď sme chceli súťažiť prevádzku trate Bratislava – Komárno na dva roky. Tá ponuka bola nevýhodná, išla by dole kvalita a cena by zostala rovnaká,“ zdôraznil minister Doležal, ktorý nechápe, prečo RegioJet kritizuje súťaž, do ktorej sa ani neprihlásil.

Ako dodal, pre neho je jedno, kto bude prevádzkovať predmetnú trať, môže to byť hoci aj RegioJet, hlavné je, aby to bolo cenovo výhodné, efektívne a služby boli kvalitné.

Dôvodom bol zle nastavený systém

Zrušenie súťaže na trať Bratislava – Komárno je podľa spoločnosti RegioJet smutnou správou o kompletnej strate dôvery všetkých dopravcov a celého trhu v úprimný záujem ministerstva súťažiť verejné zákazky na železnici.

„Výsledok je o to horší, pretože dôvodom, prečo sa nikto neprihlásil, neboli krátke termíny v súťaži, ako uviedol minister – zrovna termíny boli v poslednom kole dostatočné,“ tvrdí spoločnosť.

Hlavným dôvodom je podľa súkromného dopravcu to, že je zle nastavený celý systém, kedy nikto z dopravcov už neverí v ozajstný záujem o férové súťaženie dotovaných vlakov na Slovensku a účasť v takýchto „pseudosúťažiach“ považuje iba za stratu energie a prostriedkov.