Na presnejšie pravidlá pre realizácie projektov stavby diaľnic aj rýchlostných ciest si ešte počkáme

Prijatie presnejších pravidiel prípravy, realizácie a financovania projektov stavby či rekonštrukcie diaľníc, rýchlostných ciest a ciest I. triedy sa odkladá na budúci týždeň.

Vláda odložila rokovanie o harmonograme prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry z dielne rezortu dopravy. Do prípravy a realizácie predmetných projektov by sa malo ročne investovať okolo 0,8 percenta HDP.

Stiahnutie materiálu vysvetlil minister dopravy Andrej Doležal tým, že niektorí koaliční partneri potrebovali viac času na jeho preštudovanie. Samotný harmonogram počíta s výdavkami v roku 2021 vo výške takmer 659 miliónov eur, v roku 2022 so sumou vyše 909 miliónov eur. V rokoch 2023 až 2028 sa sumy pohybujú v rozmedzí od 674 miliónov eur po 884 miliónov eur.

Realizácia kľúčových projektov

Harmonogram rieši najakútnejšie potreby budovania cestnej infraštruktúry vrátane dokončenia rozostavaných či rozsúťažených stavieb či dokončenie najprioritnejších úsekov D1 do Košíc a D3 na Kysuciach. Zo zoznamu vyše 100 stavieb zaradených do prioritizácie z roku 2020 sa v rokoch 2021 až 2028 do výstavby dostane menej než 20 percent.

Podľa ministerstva dopravy je najpotrebnejšie pripravovať a začať realizáciu kľúčových projektov ako D1 Turany – Hubová, projektov D3 v regióne Kysúc, pokračovať v investíciách do rekonštrukcie ciest I. triedy a dokončiť realizáciu stavieb financovaných z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Harmonogram obsahuje zdrojové dáta a hodnoty, z ktorých sa určuje samotný harmonogram. Ako však upozornil minister Doležal, hodnoty a sumy za jednotlivé projekty sú platné v čase predkladania materiálu a počas projektovej prípravy stavieb a samotnej realizácie sa budú meniť a aktualizovať.

Investičný dlh je pálčivým problémom

Harmonogram zohľadňuje priorizáciu projektov, rozpočtové možnosti vrátane predpokladaného čerpania zdrojov z európskych fondov. Harmonogram nezachytáva alokáciu pre Operačný program Slovensko a plán obnovy. Preto sú projekty po roku 2023 rozpočtovo neurčené.

Tie sa doplnia pri aktualizácií harmonogramu, ktorý berie do úvahy stav, respektíve fázu pripravenosti projektov. Podľa Andreja Doležala hlavným limitujúcim faktorom je nastavenie rámca 0,8 percenta HDP pre investície do cestnej infraštruktúry štátu, pričom pri zvýšení napríklad na 1,1 percenta by bolo možné do realizácie pripravovať o zhruba 20 až 25 úsekov viac.

„Investičný dlh cestnej infraštruktúry na regionálnej úrovni je rovnako pálčivým problémom a bude si vyžadovať systematické riešenie, presahujúce dnešný rámec financovania samospráv, napríklad vo forme zriadenia Fondu dopravnej infraštruktúry,“ dodal minister Doležal.