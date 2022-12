Na východe Slovenska pribudne ďalších päť vlakov typu Panter, s modernizáciou to železničiari myslia vážne

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) na základe opcie k projektu na nákup deviatich elektrických jednotiek pre východné Slovensko získa ďalších päť vlakov typu Panter.

Nové vlaky na východe

Tieto vozidlá budú rovnako premávať na východe krajiny. Ako ZSSK v piatok informovala, nové vlaky bude financovať zo zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR, celková hodnota investičných výdavkov projektu je 42,3 mil. eur.

Vlakové jednotky budú jazdiť na traťovom úseku Čierna nad Tisou – Košice – Prešov, všetkých päť kusov vozidiel s kapacitou 343 sedadiel by malo byť dodaných a nasadených do prevádzky do konca mája 2025. Opciu u konzorcia spoločností Škoda Transportation a ŽOS Trnava si národný vlakový dopravca uplatní v najbližších dňoch.

Modernizácia flotily

Dočasne poverený minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nom. Sme rodina) po podpise financovania nákupu vlakov s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom ZSSK Romanom Koreňom ocenil začiatok reálneho čerpania prostriedkov z plánu obnovy.

„Toto je vôbec prvý projekt spadajúci pod ministerstvo dopravy, ktorý má podpísané financovanie z plánu obnovy. Chceme vyčerpať maximum prostriedkov, ktoré nám boli pridelené, a toto je prvý krok k naplneniu tohto cieľa,“ povedal Doležal. Koreň dodal, že „týchto ďalších päť kusov elektrických jednotiek je signálom, že to s modernizáciou vozidlového parku ZSSK myslíme vážne“.