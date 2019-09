Na výstavbu diaľnice D4 má výrazný vplyv jej križovanie s D1, termín dokončenia je otázny

Na výstavbu a dokončenie časti diaľnice D4 v úseku Ivanka, sever – Bratislava, Rača má výrazný vplyv jej plánované križovanie so súčasnou diaľnicou D1.

Termín dokončenia križovatky oboch diaľnic, ako aj tohto úseku D4 v dĺžke 4,3 kilometra zostáva otázny pre meškanie stavebných prác. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) pripravuje rozšírenie úseku D1 východne od hlavného mesta na osem pruhov, pričom časť D1 má v mieste križovania zdvihnúť nad rozostavanú D4.

„Národná diaľničná spoločnosť mala dokončiť potrebné práce na D1 v januári tohto roka tak, aby bolo možné v tomto bode vybudovať novú diaľnicu D4 a prepojiť ju s existujúcou D1-kou. Svoju časť prác však nedodala,“ uviedla pre agentúru SITA spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., hlavný zhotoviteľ D4 a R7 v rámci PPP projektu.

„Niektoré práce, mosty, odbočky mali byť dokončené v januári tohto roka. Presný dátum dokončenia nemôžeme odhadnúť, pretože nevieme konečné riešenie spojenia D4/D1,“ upozornila spoločnosť. Tvrdí, že robia všetko, čo je v ich silách, aby boli čo najrýchlejší.

Rozšírenie D1 v niekoľkých etapách

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV), ako verejný obstarávateľ projektu D4 a R7, zareagovalo, že napojenie D4 a D1 sa už začalo realizovať. Rozšírenie D1 v úseku Bratislava – Triblavina je navrhnuté v niekoľkých etapách.

„Prvou etapou bude vybudovanie mosta v mieste križovania diaľnic D4/D1. Pre túto etapu už NDS vyhlásila verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa stavebných prác a aktuálne vyhodnocuje predložené ponuky. Predpoklad realizácie mosta D1/D4 je v lete 2020,“ uviedol rezort dopravy pre agentúru SITA.

V ďalších etapách vybudujú obchádzkové trasy pre vedenie dopravy počas zdvihu nivelety D1 a výstavbu mostov potrebných pre kompletizáciu križovatky Ivanka, sever. Zároveň zrekonštruujú a rozšíria vozovku D1 po križovatku Triblavina.

„Väčšinu stavebných prác v súvislosti s obchádzkovými trasami realizuje koncesionár v rámci výstavby križovatky Ivanka, sever (D4/D1), ktorá má právoplatné stavebné povolenie. Obchádzkové trasy budú tvoriť samotné vetvy tejto križovatky,“ priblížilo ministerstvo dopravy.

Dva úseky R7 v miernom predstihu

NDS sa v ďalšej etape, s predpokladom realizácie najskôr na prelome rokov 2020/2021, napojí na vetvy križovatky. „Čím sa sprejazdnia obchádzkové trasy v prevedení tri plus tri pruhy pre zdvíhanie D1 v úseku Bratislava – Triblavina,“ dodal rezort.

Podľa aktuálne platných lehôt v koncesnej zmluve na výstavbu a prevádzku úsekov D4 a rýchlostnej cesty R7 (spolu 59 kilometrov) by mali časti D4 od križovatky Ketelec (prepojenie D4/R7) po Raču a R7 od Ketelca po Holice (pri Dunajskej Strede) odovzdať do prevádzky v apríli 2020. Zvyšné časti D4 Bratislava, Jarovce – Ketelec a R7 Bratislava, Prievoz – Ketelec by mali byť hotové v októbri 2020.

Zhotoviteľ výstavby zatiaľ potvrdil, že na jar budúceho roka dokončí v miernom predstihu len dva úseky R7 medzi Holicami a Ketelcom v dĺžke takmer 26 kilometrov. K očakávaným termínom dokončenia ostatných časti úsekov R7 a D4 sa nevyjadril, predpokladá sa však, že oproti harmonogramu môžu viac alebo menej meškať.