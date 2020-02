Náklady na stavbu tunela pod Vodným dielom Gabčíkovo vzrástli z dvoch na 25 miliónov eur

Pôvodne odhadované náklady na stavbu tunela popod Vodné dielo Gabčíkovo (VDG) vzrástli desaťnásobne z 2,3 milióna eur na takmer 25 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Upozornilo na to v pondelok Občianske združenie Objektívne informovaná spoločnosť (OZ OIS) s tým, že hodnotu tunelovania určila firma Valeriána Horvátha obvineného v kauze tunela Branisko.

Priepastný rozdiel

Investorom stavby je štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR (MŽP).

„Keďže priepastný rozdiel medzi pôvodnou predstavou o sume výstavby tunela a realitou nikdy nikto nevysvetlil, Objektívne informovaná spoločnosť sa s otázkou obrátila priamo na kompetentných. Od vodohospodárov sme sa dozvedeli, že podľa štúdie uskutočniteľnosti od firmy Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o., z roku 2017 boli investičné náklady na realizáciu predmetu zákazky odhadované od 13 miliónov eur do 20 miliónov eur, a to v závislosti od posudzovaného variantu realizácie,“ uviedla predsedníčka občianskeho združenia Diana Migaľová Baschierová.

Zvláštne podľa nej pôsobí obhajoba vodohospodárov, že odhadované investičné náklady boli určené bez podrobnej diagnostiky a prieskumov v lokalite realizácie.

„Definitívnu cenu určili až keď zistili potrebný rozsah rekonštrukcie priepustov na dopravné tunely na základe ďalších stupňov projektovej dokumentácie a vykonania podrobných prieskumných prác,“ podotkla.

Najlacnejšia alternatíva dopravného riešenia

Na určenie predpokladanej hodnoty zákazky bola podľa VV vypracovaná dokumentácia stavebného zámeru, ktorú podrobne posudzovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV).

Tunel pod vodným dielom mal byť najlacnejšia alternatíva riešenia dopravnej situácie. Rezort dopravy vydal protokol o štátnej expertíze, ktorý záväzne určil predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 24,34 milióna eur bez DPH.

„Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená tak, aby reflektovala všetky ekonomicky oprávnené náklady na realizáciu predmetu zákazky a primeraný zisk víťazného uchádzača,“ uviedla VV podľa združenia.

Združenie zároveň vyjadrilo prekvapenie, že Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR zákazku v takej vysokej sume vôbec nepreveroval.

“Útvaru hodnoty za peniaze neboli predložené žiadne dokumenty k predmetnému investičnému projektu vo veci schválenia investičného projektu,“ uviedol ÚHP.

Riziko ohrozenia Žitného ostrova

Zároveň poznamenal, že ministri majú povinnosť posúvať im na preverenie zákazky v danej oblasti až nad 40 miliónov eur. „Ide však o zákazku, ktorej pôvodná odhadovaná suma bola len 2,3 milióna eur, následne stúpla na 20 miliónov a potom na 25 miliónov. Nechať ju transparentne posúdiť Útvarom hodnoty za peniaze, by zo strany MŽP SR bolo minimálne prejavom dobrej vôle a snahy o maximálnu hospodárnosť,“ upozornila Migaľová Baschierová.

Štúdia Výskumného ústavu dopravného a.s, (VÚD), uviedlo združenie, neodporúča prebudovanie priepustov na tunel v prívodnom kanáli vodného diela.

Riziká by podľa nej prevýšili výhody tohto riešenia, ide najmä o riziko z ohrozenia Žitného ostrova, kontaminácie vody a samotnej bezpečnosti vodného diela ako aj ľudí, ktorí by tunel využívali.

„Záchranné zložky so svojimi štandardne veľkými vozidlami by totiž v prípade potreby tunelom nedokázali prejsť. Rovnako tak by ním neprešli ani väčšie osobné autá či dodávky a už vôbec nie obecný autobus,“ podotkla Migaľová Baschierová.

Tender stále nie je ukončený

Štúdia zároveň hovorí, že ročné náklady na bežnú prevádzku jednorúrového tunela sa pohybujú na úrovni 550-tisíc eur, pri dvoch rúrach by išlo o sumu 1,1 milióna eur. Popri prevádzke tunela by podľa združenia musela byť zachovaná aj prevádzka kompy Vojka – Kyselica minimálne pre autá, ktoré sa do tunela nezmestia.

Vodohospodárska výstavba vyhlásila verejnú súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, dokumentácie na realizáciu stavby, inžiniersku činnosť a výstavbu priepustu v 4. kilometri prívodného kanála vodného diela vlani v júni.

Predpokladaná lehota výstavby je 1 110 dní (zhruba tri roky). Tender nie je stále ukončený, boli v ňom predlžené viaceré námietky a následne aj odvolanie. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nariadil VV odstrániť protiprávny stav, resp. upraviť podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.

„Napriek mnohým nejasnostiam vznikajúcim pri výstavbe tunela, vodohospodári už realizovali výkup pozemkov potrebných pre vybudovanie priepustov. Priemerná cena vykúpených pozemkov má byť okolo 23 až 25 eur za meter štvorcový. V prípade, ak sa teda tunel nikdy nepostaví, vodohospodárom zostanú prebytočné pozemky, ktoré v príhodnom čase môžu znova rozpredať, avšak už za podstatne vyššiu cenu,“ dodala Migaľová Baschierová.

Agentúra SITA požiadala o vyjadrenie k téme Vodohospodársku výstavbu a Ministerstvo životného prostredia SR.