Národný dopravca nevypravil pre nedostatok rušňovodičov stovky vlakov, najväčšie výpadky eviduje na trase Bratislava - Trnava

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) v prvom mesiaci tohto roka odriekla z personálnych dôvodov pre nedostatok rušňovodičov 789 osobných vlakov. Najviac spojov, a to 405, zrušila v týždni od 10. do 16. januára. V nasledujúcich troch týždňoch vypadlo 190, 155 a 31 vlakov. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Výpadky spojov

Pre iné dôvody nesúvisiace s chýbajúcimi rušňovodičmi musel národný osobný dopravca v januári odrieknuť 276 vlakov. V týchto prípadoch podľa železničiarov išlo hlavne o nehodové a mimoriadne udalosti pre nepriaznivé počasie, nehody s vozidlami na priecestiach, poruchy infraštruktúry či iné dôvody u susedného dopravcu.

Spoločnosť v prvom mesiaci roka zároveň vypravila podľa grafikonu spolu vyše 46-tisíc spojov, denne vypravuje viac ako tisícpäťsto vlakov.

Výpadky pre nedostatok rušňovodičov sa naďalej týkajú najmä železničného úseku Bratislava – Trnava a späť, kde je tento týždeň denne odrieknutých 28 osobných vlakov. Na tejto trati je cez pracovné dni odriekaná ucelená linka vlakov premávajúcich medzi stanicou Bratislava-Nové Mesto a Trnavou.

„Odrieknutie ucelenej linky je technologicky vzhľadom na obeh a použitie vlakových súprav, ako aj na turnus rušňovodičov a s prihliadnutím na využívanie vlakov cestujúcimi v súčasnosti najvhodnejším riešením,“ vysvetlil Kováč.

Najvyťaženejšia linka

Na danej linke v rámci prímestskej dopravy fungujú osobné vlaky medzi Bratislavou Hlavnou stanicou a Trnavou, ktoré jazdia celodenne v hodinovom intervale, ako aj regionálne expresy Trenčín/Trnava – Bratislava Hlavná stanica, tie premávajú ráno a poobede, počas dopravných špičiek, tiež raz za hodinu.

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a využívanie vlakov cestujúcimi podľa dopravcu nie sú tieto vlakové spojenia preplnené pre odriekanie vlakov na linke Bratislava-Nové Mesto – Trnava.

Na najvyťaženejšom regionálnom úseku Bratislava – Dunajská Streda – Komárno je podľa železničiarov doprava už od 18. januára bez akýchkoľvek obmedzení a všetky vlaky jazdia podľa cestovného poriadku.

„Navyše, od 1. februára sme opätovne spustili prevádzku všetkých desiatich osobných vlakov na úseku Bratislava-Petržalka – Rajka, miesto ktorých premávala od 9. januára náhradná autobusová doprava,“ dodal Kováč.