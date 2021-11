NDS by sa pri riešení dopravy medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou mala sústrediť na efektívnosť investície

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., (NDS) by sa pri riešení problému dopravy na ceste prvej triedy I/66 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou, kde je viacero mostov vo veľmi zlom stave, mala sústrediť na nákladovú efektívnosť investície.

Odporúča jej to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri ministerstve financií s tým, že z viacerých variantov investícií by mala vybrať najlacnejšiu možnosť, ktorá odstráni problémy na ceste.

„Z vhodných riešení je najmenej nákladná alternatíva za 75 miliónov eur. NDS navrhla variant za 82 miliónov eur, ktorý kopíruje prvú časť pôvodného projektu R1. Vyrieši kritický problém mostov, aj kapacitný problém cesty I/66 medzi Banskou Bystricou a Biotikou,“ uviedli analytici pri hodnotení projektu diaľničiarov na sociálnej sieti. Svoje odporúčanie zdôvodnili neexistenciou iných riešení a kritickým stavom mostov na uvedenej ceste.

Nenávratné návrhy

NDS vypracovala štúdiu uskutočniteľnosti, ktorej cieľom je zvýšiť priepustnosť a bezpečnosť dopravy na úseku cesty medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou. Kľúčovým problémom dopravy na nej je práve veľmi zlý stavebno-technický stav viacerých mostov.

Diaľničiari vychádzali z projektu rýchlostnej cesty R1 a navrhli viacero variantov investícii. Od základného, ktorým je prebudovanie mostov vo veľmi zlom stave za 24 miliónov eur, až po výstavbu úseku R1, prekládku cesty prvej triedy a prepojenie mestskej časti Šalková s Banskou Bystricou za 150 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Podľa štúdie NDS nie je ani jeden variant výstavby spoločensky návratný.

Cieľom štúdie je zvýšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy odstránením dopravných problémov na súčasnej ceste I/66 a prebudovaním mostov vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Cestou I/66 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou prejde 13-tisíc až 18-tisíc vozidiel denne, podiel ťažkej nákladnej dopravy je sedem až deväť percent.

Obchádzky na veľkú vzdialenosť

V úseku je most nad železničnou traťou vo veľmi zlom stave, ktorého rekonštrukcia nie je možná. V prípade uzatvorenia mosta by obchádzky pre celý región Horehronia pri ceste do krajského mesta dosiahli 100 až 130 kilometrov.

Pre naliehavosť problému a absenciu iných riešení vychádzala štúdia uskutočniteľnosti z projektu R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča. Príprava tohto projektu začala pred rokmi a v súčasnosti má dokumentáciu na stavebné povolenie.

Náklady na realizáciu hodnotených alternatív sú v hodnote od 66 miliónov eur do 150 miliónov eur bez DPH. ÚHP navrhoval optimalizovať predpokladané stavebné náklady úseku z pôvodných 186,5 milióna eur na 135 miliónov eur (zníženie o 28 percent). NDS z veľkej časti akceptovala návrh a upravila predpokladané stavebné náklady na 140,9 milióna eur bez DPH (zníženie o 24 percent).