Nový cestný most medzi Komárnom a Komáromom bude po dokončení najvyšší na celom toku Dunaja

Nový cestný most medzi slovenským Komárnom a maďarským Komáromom bude po dokončení so 118 metrami najvyšší na celom toku Dunaja a zároveň na Slovensku. Výstavbu mosta, ktorý by mal byť odovzdaný do prevádzky v júni 2020, v stredu skontroloval minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd). Ide o spoločný projekt Slovenska a Maďarska, je financovaný zo zdrojov Európskej únie cez Nástroj na prepájanie Európy s celkovým rozpočtom vyše 117 miliónov eur.

Informoval o tom rezort dopravy v tlačovej správe. Most po dokončení pomôže odľahčiť starý Alžbetin most v Komárne, okrem hlavnej cesty s dvoma pruhmi bude na ňom aj chodník pre peších a cyklocesta.

Symbolický význam

„Som rád, že aj napriek rôznym úskaliam a nepredvídateľným klimatickým podmienkam, ktoré prináša stavba na vode, sa pri tomto náročnom projekte darí držať tempo výstavby,“ povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek.

Komárňanský most bude mať podľa neho okrem praktického významu aj svoj symbolický, bude totiž najvyšší most na celom Dunaji. „Obyvateľom a návštevníkom Komárna a Komáromu ho plánujeme odovzdať do užívania už v budúcom roku,“ uviedol Érsek.

Dôležitý míľnik

Stavbári si na rozostavanom moste práve v tomto týždni pripísali dôležitý míľnik. Na priečne naklonený pylón umiestnili posledný diel, jeho celková výška od dna Dunaja je 118 metrov.

„Vo svojej celkovej výške bude zároveň najvyšším mostom na Slovensku. V tele pylóna je točité schodisko so 405 schodmi a osem rebríkov na vrcholnú vyhliadkovú plošinu. Vyšliapanie z úrovne vozovky na vrchol pylóna sa dá prirovnať k výstupu na 32-poschodový mrakodrap,“ priblížila hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká. Pylón je umiestnený asymetricky a leží na slovenskej strane Dunaja.