Orlovský most v Považskej Bystrici prejde rekonštrukciou, vodičov čakajú výrazné obmedzenia

V stredu sa začína dlhoočakávaná rekonštrukcia Orlovského mosta v Považskej Bystrici, ktorý je v havarijnom stave. Opravovať ho budú v rámci rekonštrukcie úseku cesty II/517 medzi Považskou Bystricou a Domanižou, s ktorou sa začalo v rámci I. etapy už v polovici augusta.

Celková dĺžka trasy tohto rekonštruovaného úseku je 3,6 km v hodnote približne 3,8 milióna eur. Začína sa na svetelnej križovatke práve pri Orlovskom moste a končí za obchodným domom Tesco. Na realizáciu celej stavby má zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť SMS, a. s., deväť mesiacov.

Most je v havarijnom stave

O potrebe rekonštrukcie Orlovského mosta sa hovorí už niekoľko rokov, v sedembodovej stupnici havarijnosti mu patrí stupeň 6. Prvý krok k rekonštrukcii urobila vláda SR, keď v marci 2015 na výjazdovom zasadnutí v Trenčíne odsúhlasila dotáciu 550-tisíc eur na financovanie opravy pôvodného mostu. Ďalšie financie sa podarilo Trenčianskemu samosprávnemu kraju získať z eurofondov.

„Najskôr bude zatvorený ľavý most v smere od Orlového do mesta, na ktorom budeme meniť obrusnú vrstvu. Po ukončení tejto fázy sa sem prevedie celá doprava a kompletne sa uzatvorí pravý most, ktorý sa bude rekonštruovať celý. Starý most budeme sanovať, vymeníme zábradlie, zvodidlá, natiahneme asfaltový koberec a existujúce osvetlenie nahradí nové,“ popísal plány stavbárov predseda predstavenstva spoločnosti SMS, a. s. Dalibor Novotný.

Výrazné dopravné obmedzenia

Okresný dopravný inšpektorát upozorňuje verejnosť na výrazné dopravné obmedzenia, ktoré budú na 800 metrov dlhom úseku cesty platiť od 4. septembra, prípadne 5. septembra až do 31. mája 2020.

„Cesta bude uzavretá striedavo v obidvoch dopravných smeroch. Doprava bude presmerovaná do dvoch protismerných jazdných pruhov tohto úseku cesty II/517 a bude usmerňovaná a riadená prenosným dopravným značením, prípadne riadená príslušníkmi polície,“ uviedol k dopravným obmedzeniam krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.

Využitie inej trasy

Polícia zároveň vyzýva motoristickú verejnosť, aby pri plánovaní cesty v čase dopravných obmedzení radšej využili inú trasu, ktorou je mesto Považská Bystrica prepojené s okolitými regiónmi. Vodiči majú možnosť využiť diaľnicu D1, prípadne cestu I/61 v smere na Žilinu aj Trenčín.

Orlovský most je súmostie dvoch súbežných cestných mostov na vstupe do Považskej Bystrice od Púchova, resp. Bytče, ktoré prekonávajú rieku Váh a železničnú trať Bratislava – Žilina. Prvý most bol postavený v rokoch 1933 – 1935 s pôvodným názvom Most M. R. Štefánika. Po vojnovom zničení bol znovu vybudovaný už ako Most slobody a neskôr mu prischol názov Orlovský most. V 90. rokoch minulého storočia bol ako dvojička postavený paralelný most a odvtedy má Orlovský most štyri pruhy.