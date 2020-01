Pellegrini po rokovaniach prisľúbil nižšiu daň z motorových vozidiel aj zľavy zo sadzieb mýta

aktualizované 13. januára 19.36

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po rokovaní viacerých členov vlády s autodopravcami v pondelok prisľúbil nižšiu daň z motorových vozidiel, aby bola porovnateľná s okolitými krajinami v rámci visegrádskej skupiny, ako aj zľavy zo sadzieb mýta.

Zástupcovia Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) budú mať zároveň zastúpenie v pracovnej skupine na prípravu nového mýtneho tendra na ministerstve dopravy a výstavby.

Informoval o tom predseda vlády s tým, že rozsah zníženia cestnej dane neuviedol, pričom ministerstvo financií má pripraviť rôzne varianty. UNAS pôvodne žiadal pokles tejto dane o 50 %, pričom ich v tom podporil aj ČESMAD Slovakia.

Podpredseda UNAS Stanislav Skala v tejto súvislosti uviedol, že ukončenie štrajku bude závisieť, ako sa dohodnú o rozsahu zníženia spomínanej dane. „Budeme sa snažiť naše kamióny dostať z cesty dole,“ uviedol Skala.

Vysoké dane

Sadzby dane z motorových vozidiel v SR po zjednotení v roku 2015 sú podľa premiéra jedny z najvyšších v regióne. „A preto spôsobujú aj primeranú veľkú záťaž fixných nákladov každý rok bez ohľadu na to, či dané vozidlo najazdí tritisíc kilometrov alebo stotisíc kilometrov,“ povedal Pellegrini.

Prisľúbil, že do štvrtka 16. januára minister financií so svojimi odbornými útvarmi a so zástupcami autodopravcov pripravia také alternatívy zníženia sadzieb dane z motorových vozidiel, aby boli konkurencieschopné v rámci V4.

„Ukazuje sa nám, že vzhľadom na vysoké fixné náklady si mnohí dopravcovia svoje vozidlá registrujú v zahraničí, kde sú cestné dane nižšie. Je pre nás dôležité, aby sa tieto autá vrátili naspäť a to možno spôsobí aj výrazné zníženie daňových sadzieb,“ uviedol predseda vlády.

Vláda chce schváliť zníženie dane v prípade dohody o finálnej verzie úpravou príslušného zákona ešte do volieb koncom februára. O druhej požiadavke UNAS na pozastavenie výberu mýta podľa premiéra nerokovali.

Poskytovanie zliav

Vláda má v najbližších dňoch v spolupráci s autodopravcami pripraviť úpravu systému poskytovania zliav na mýto tak, aby boli zvýhodnení domáci autodopravcovia a aby zľavy nezvýhodňovali zahraničných dopravcov.

„Je spôsob, ako dodatočne po prejazdených kilometroch priznávať zľavy v príslušných percentách všetkým, ktorí v danom roku dosiahnu počet prejazdených kilometrov,“ priblížil Pellegrini.

Toto nariadenie by podľa neho vláda mohla prijať do dvoch týždňov. Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd), ktorý bol tiež na stretnutí, pozval autodopravcov do pracovnej skupiny, ktorá pripravuje podmienky nového tendra na prevádzku mýta.

„To znamená, aby práve tí, ktorých sa mýto najviac týka a ktorí ho denno-denne za prejazdené kilometre platia, boli prítomní a mohli dohliadnuť na to, aké lepšie podmienky zadefinuje štát do tendra na poskytovanie mýta v najbližších rokoch,“ dodal premiér. Autodopravcovia to podľa neho tiež prijali s porozumením.

Úspešné rokovania

Prezident ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič povedal, že tento signál považujú za veľmi silný a rokovanie za úspešné. „Tri požiadavky prakticky považujeme za dohodnuté. Čo sa týka dane z motorových vozidiel a zliav, už máme dohovorené stretnutie na ministerstve financií, kde predpokladáme, že niektorý z variantov sa podarí presadiť,“ poznamenal šéf ČESMAD-u Slovakia.

Spomínaný prísľub premiéra a ďalších členov vlády tu podľa neho už dávno nebol, pričom za posledných desať rokov intenzívne žiadali zmeny, no neuspeli. Zatiaľ sa nedohodli o zrušení zdaňovania vreckového vodičov v časti cestovných náhrad.

„Ponúkame kompenzáciu v podobe úprav sadzieb cestovných náhrad pre Čechy a Slovensko, čo by celkom určite bol príjem našich vodičov, ktorých máme nedostatok. Preto aj v tejto kategórii hľadáme spôsob, ako vyjsť v ústrety cestným dopravcom,“ doplnil Jančovič.