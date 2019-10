Prvý let na trase Praha - Bratislava pred 96 rokmi bol plánovaný na výročie vzniku Československa

Prvým pravidelným letom Československých štátnych aerolínií (ČSA) na trase Praha – Bratislava sa pred 96 rokmi začala na území vtedajšieho spoločného štátu vnútroštátna civilná letecká prevádzka. Let, ktorý bol pôvodne plánovaný na 5. výročie vzniku Československa, sa pre nepriaznivé počasie musel odložiť a uskutočnil sa až o deň neskôr 29. októbra 1923.

Dvojplošník riadil Karel Brabenec

Lietadlo Aero A-14 Brandenburg odštartovalo z kbelského letiska v blízkosti Prahy (dnes súčasť českého hlavného mesta) o 12:35. Dvojmiestny otvorený dvojplošník riadil šéfpilot ČSA Karel Brabenec a jeho jediným cestujúcim bol redaktor Lidových novín Václav König.

Na palubu lietadla naložili aj 15 kilogramový balík pražských novín a 760 gramov poštových zásielok. V takmer rovnakom čase vyštartovalo v opačnom smere Bratislava – Praha lietadlo rovnakého typu s pilotom Leteckého pluku generála letca M. R. Štefánika Josefom Cinibulkom, novinárom Ivanom Bežom a poštou.

Po prelete lietadla okolo vtedajšej zrúcaniny bratislavského hradu opísal redaktor Václav König v Lidových novinách z 30. októbra 1923 konečnú fázu letu: „Pilot mi ukazuje na veľký kruh vyznačený na zemi a nápis Bratislava. Je to vajnorské letisko. Rýchlo zostupujeme. V niekoľkých veľkých kruhoch klesáme k zemi a dotýkame sa jej o 14 hodine a 55 minúte.“

Lietadlo letiace na trase z Bratislavy do Prahy pristálo na kbelskom letisku o 16:00.

Linku predĺžili do Košíc

Do konca roku 1923 na linke medzi Prahou a Bratislavou letelo s ČSA ešte 13 cestujúcich a celkovo štátna letecká spoločnosť prepravila 29 cestujúcich, 110 kilogramov tovaru a 10 kilogramov pošty.

Od roku 1924 sa vnútroštátna letecká linka Praha – Bratislava predĺžila až do Košíc, o ďalšie dva roky pribudlo Brno a Mariánské Lázně a do začiatku 30. rokov minulého storočia sa letecky prepojili aj mestá Užhorod (dnes územie Ukrajiny), Karlove Vary a Liberec. Prvé roky sa lietalo výhradne počas dňa (za denného svetla), dobrých poveternostných podmienok a len v období od jari do jesene.

Počas viac ako 90-ročnej histórie bola linka Československých a neskôr Českých aerolínii na trase Praha – Bratislava niekoľkokrát prerušená. Posledný pravidelný let medzi hlavnými mestami oboch nástupníckych štátov bývalého Československa sa uskutočnil 11. januára 2019. Informácie pochádzajú z www.wikipedia.org, www.csa.cz, rokovania.gov.sk a archívu agentúry SITA.