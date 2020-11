Rekonštrukcia mostov poriadne ukrojí zo štátneho rozpočtu, ministerstvo žiada každoročne 30 miliónov eur

Na systémovú rekonštrukciu mostov na cestách I. triedy by sa malo vyčleniť v priebehu nasledujúcich rokov v rámci štátneho rozpočtu každoročne vyše 30,3 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rezortu dopravy a výstavby, ktorému podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala vyjadrili v stredu členovia vlády všeobecnú podporu. Návrh by mala vláda schváliť na budúci týždeň.

„Máme rádovo okolo dvetisíc mostov na cestách I. triedy. Pomocou týchto financií a peňazí z európskeho Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) vo výške 6 miliónov eur každoročne už dokáže Slovenská správa ciest (SSC) v priebehu piatich rokov obnoviť až 184 mostov, ktoré sú v kritickom, či neraz v havarijnom stave,“ vyhlásil Andrej Doležal.

Stav mostov sa za posledné roky výrazne zhoršil

Ministerstvo dopravy a výstavby odhaduje, že celkové náklady na rekonštrukciu 184 mostov na cestách I. triedy dosiahnu vyše 162 miliónov eur. Andrej Doležal poukázal zároveň na fakt, že SSC boli od roku 2012 znížené kapitálové výdavky určené na výstavbu a rekonštrukciu ciest I. triedy zo sumy vyše 43,1 milióna eur, pridelené ešte v roku 2011, na súčasných 2,9 milióna eur.

Podľa neho stav mnohých mostov práve z dôvodu nedostatočného finančného zabezpečenia v rámci bežných a kapitálových výdavkov sa za posledných 10 rokov výrazne zhoršil. Aj napriek možnosti financovať rekonštrukcie mostných objektov z OPII totiž nedokázala SSC zastaviť či spomaliť pokračujúcu degradáciu mostných objektov na cestách I. triedy.

Vznik havarijných stavov mostov

Podľa rezortu dopravy a výstavby je veľmi dôležité zabezpečenie kontinuity pri mostnom programe, aby hneď po diagnostikovaní stavu mosta mohlo prísť k jeho rekonštrukcii. Neustále sa zhoršujúci stav mostných objektov totiž viedol už viackrát k vzniku havarijných stavov na niekoľkých mostoch.

„Most I/59 Trstená a most 099 koncom roka 2019 skolaboval, našťastie bez dôsledkov na účastníkov cestnej premávky,“ upozornil v návrhu rezort dopravy a výstavby.

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia mostných objektov prevažne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Od roku 2017 bolo takto zrekonštruovaných 31 mostných objektov za približne 24,5 milióna eur, pričom stavebné náklady na jeden most tvorili okolo 790 000 eur.