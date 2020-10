Štát podľa ministra Doležala nevie pomôcť samosprávam s cestami, niektoré úseky sa však spoplatnia

Štát momentálne nemá možnosť pomôcť samosprávam s riešením vážnych dopravných problémov na cestách II. a III. triedy, ktoré výrazne presahujú ich finančné možnosti.

Riešením by podľa ministra dopravy Andreja Doležala mal byť Fond dopravnej infraštruktúry, z ktorého by bolo možné spolufinancovať veľké projekty, na ktoré samosprávy peniaze nemajú. Takým je podľa neho aj riešenie dopravných problémov v Hlohovci.

„Práve na moste v Hlohovci by sme mohli pilotne vyskúšať fungovanie Fondu dopravnej infraštruktúry. Ešte do konca roka prídem na vládu s konkrétnou metodikou, ako by mal takýto fond fungovať a aby bol regionálne spravodlivý,“ povedal minister Doležal počas štvrtkovej návštevy Trnavského samosprávneho kraja.

Ministerstvo dopravy taktiež nechystá celoplošné spoplatnenie ciest II. triedy. Spoplatnené budú podľa ministra Doležala prioritne tie úseky, ktorými nákladná doprava obchádza nosné prvky cestnej infraštruktúry.

Jedenásť úsekov ciest dostalo prioritu

Dodal, že on sa nebude tváriť, že dopravné problémy samospráv sa ministerstva dopravy netýkajú. Cieľom nemá byť podľa neho to, aby štát niečo financoval namiesto samospráv, ale spolufinancovanie náročných projektov, ktoré presahujú možnosti samospráv. Problémy ako v Hlohovci, na ktoré samosprávy rozpočtovo nestačia, sú podľa ministra dopravy v každom kraji.

V Trnavskom kraji je 11 úsekov ciest, ktoré sa dostali do stovky priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry. Podľa Doležala by sa ešte v tomto volebnom období malo dostať do prípravy alebo výstavby približne 50 až 60 priorít. Medzi nimi sú aj obchvaty Senice, Jablonice a Holíča. Podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča bude obchvat Holíča hotový do konca roku 2023.

Spoplatniť sa majú len určité úseky ciest

Celoplošné spoplatnenie ciest II. triedy ministerstvo nechystá. Spoplatniť sa majú len tie úseky, ktorými nákladná doprava obchádza nosné prvky cestnej infraštruktúry.

„Cieľom je dostať nákladnú dopravu tam, kam patrí, teda na diaľnice a rýchlostné komunikácie, dostať ju z preťažených ciest II. triedy,“ povedal Doležal počas návštevy Trnavského samosprávneho kraja.

Práve v tomto kraji je vybraných 16 úsekov ciest II. triedy, ktoré majú byť spoplatnené. Doležal vysvetlil, že pre pilotné spoplatnenie ciest boli vybrané preto, lebo kraj má pomerne dobrú diaľničnú sieť. V prípade spoplatnenia by mala byť odlíšená tranzitná doprava od obslužnej dopravy miest a obcí.

Pri platení za používanie ciest II. triedy nebude podľa ministra dopravy možné zvýhodnenie slovenských dopravcov. Podľa Doležala im však pomôže zásadné zníženie cestnej dane, ktorá je momentálne na Slovensku jedna z najvyšších v Európskej únii.