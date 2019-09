Trnavský kraj plánuje rekonštrukciu cestných mostov, stavby chce dostať do vyšších kategórií

Vedenie Trnavského samosprávneho kraja má ambíciu dostať do konca volebného obdobia všetky mosty v kraji v havarijnom, veľmi zlom stave a zlom stave do vyšších kategórií.

Znamenať to bude investície do viac ako 50 mostov. Informoval o tom trnavský župan Jozef Viskupič v súvislosti s rekonštrukciou spodnej stavby Krajinského mosta v Piešťanoch.

Havarijný stav mosta

Investovanie do spodných stavieb mostov je na rozdiel od asfaltovania ciest podľa Viskupiča „neviditeľné“. „Nie sú to populárne opatrenia, lebo tie práce na mostoch nie je vidieť, ale treba ich urobiť,“ dodal s tým, že o technickom stave mostov sa hovorí najviac vtedy, keď je problém. Tak to bolo aj po páde mosta v talianskom Janove, keď sa začalo diskutovať o stave mostov aj na Slovensku.

Trnavský samosprávny kraj aktuálne rieši spodnú stavbu Krajinského mosta v Piešťanoch a pripravuje aj rekonštrukciu mosta v Hlohovci. Na tento most nedávno preventívne zakázali vjazd nákladných vozidiel nad 12 ton, dôvodom je jeho havarijný stav. Ďalšie zaťažovanie nákladnou dopravou by už mohlo byť nebezpečné.

Sedem katgórií

Trnavský samosprávny kraj má v správe 385 mostov, väčšinu z nich na cestách III. triedy. Z tohto počtu je jeden most v havarijnom stave, ďalších desať vo veľmi zlom a 45 v zlom stave.

Mosty sú podľa ich technického stavu rozdelené na sedem kategórií. Najlepšou je prvá kategória, tam patria bezchybné mosty, do druhej sú zaradené veľmi dobré, do tretej dobré a do štvrtej uspokojivé mosty. V piatej kategórii sú mosty so zlým technickým stavom, v šiestej s veľmi zlým a v siedmej s havarijným stavom.