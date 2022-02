V Hlovovci začali s rekonštrukciou mosta, počas šesťmesačnej uzávery budú musieť občania využívať obchádzkové trasy

Trnavský samosprávny kraj (TSK) v stredu začal s rekonštrukciou mosta cez Váh na ceste II/513 v Hlohovci za 5,4 milióna eur. Počas nej bude na šesť mesiacov pre dopravu uzatvorený, tri týždne sa na most nedostanú ani cyklisti, ani chodci. Podľa primátora Hlohovca Miroslava Kollára pôjde o veľký zásah do života ľudí v Hlohovci a okolí.

Most uzavrú na pol roka

Most si v stredu prevzalo Združenie SMS – Kovo-Sklo Hlohovec, ktoré má na práce 18 mesiacov. Prvé dva mesiace od začiatku prác bude podľa výrobného riaditeľa spoločnosti SMS Davida Čápa prebiehať zosilnenie spodnej časti stavby, čo ľudia nepocítia.

Od 20. apríla bude most na pol roka uzatvorený pre automobilovú dopravu a od 2. mája na tri týždne aj pre cyklistov a chodcov.

„Po moste prejde denne 14-tisíc až 16-tisíc vozidiel. Naša úloha je v spolupráci so župou čo najviac minimalizovať dopady na ľudí. Ľudia v Hlohovci aj v okolí dostanú všetky informácie o priebehu rekonštrukcie aj o stave obmedzení na cestách a možnostiach náhradnej dopravy,“ povedal primátor Hlohovca Miroslav Kollár. K dispozícii je internetová stránka hlohoveckymost.sk, kde nájdu ľudia odpovede na často kladené otázky.

V kraji posilnia verejnú dopravu

Prioritným spôsobom dopravy z jedného brehu Váhu na druhý počas šesťmesačnej uzávery mosta pre autá a autobusy bude verejná doprava.

Aktuálne sa finalizuje príprava grafikonov posilnených vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko medzi Hlohovcom a Leopoldovom, ako aj upravené cestovné poriadky prímestských autobusov Arriva Trnava, ktoré budú voziť cestujúcich na železničné stanice.

Počas trojtýždňovej uzávierky mosta aj pre chodcov im poslúži lávka pri železničnom moste. Na oboch stranách Váhu budú pripravené záchytné parkoviská.

Pribudnú cyklochodníky

Diagnostika podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča odhalila, že stavebno-technický stav mosta je veľmi zlý. Práve preto bola v roku 2019 vylúčená z neho nákladná doprava nad 12 ton, čo malo zmierniť degradáciu jeho stavu.

„Ak by sme sa do rekonštrukcie nepustili, skôr alebo neskôr by bol stav mosta havarijný, čo by znamenalo ďalšie výrazné dopravné obmedzenia, zužovanie pruhov alebo až zjednosmernenie dopravy,“ povedal Viskupič.

Dodal, že s výnimkou výmeny asfaltového povrchu v roku 2006 bol most štyridsať rokov bez investícií. Cieľom aktuálnej veľkej rekonštrukcie je predĺžiť jeho životnosť a zvýšiť bezpečnosť.

Most bude okrem toho rozšírený o plnohodnotné cyklochodníky a chodníky. Trnavský samosprávny kraj si podal žiadosť o eurofondy, z ktorých by chcel rekonštrukciu financovať. Najväčší cestný most v kraji s dĺžkou 343 metrov postavili v rokoch 1962 – 1964.