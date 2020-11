Vodiči pozor, cestu medzi Bratislavou a Svätým Jurom pre výstavbu obchvatu úplne uzatvoria

Počas najbližšieho víkendu bude úplne uzatvorená cesta medzi Bratislavou a Svätým Jurom. „Z dôvodu pokračujúcej výstavby obchvatu Bratislavy D4/R7 bude v termíne od 20. novembra 22:00 do 23. novembra 4:00 úplne uzavretá cesta II/502 medzi Bratislavou a Svätým Jurom,“ informuje na svojej stránke konzorcium D4R7 Construction.

V tomto úseku tiež úplne vylúčia verejnú dopravu. „Linky 521, 535, 540, 550, 566, 576 a 650 budú premávať po obchádzkových trasách,“ informuje na svojej stránke Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja (IDS BK).

„Namiesto zastávky Vajnorský potok zastavia obojsmerne na zastávke linky 65 Rybničná. V smere do Pezinka zastavia linky Regio Bus na nástupišti ako linka 65 v smere do Vajnôr, v smere na autobusovú stanicu zastavia ako linka 65 v smere do Rače,“ informuje IDS BK a dodáva, že zastávka Svätý Jur, Šúr bude počas víkendu obojsmerne zrušená.

Zastávka Svätý Jur, Na Pažiti v smere do Bratislavy bude zrušená, v smere do Pezinka bude obslúžená vo svojej riadnej polohe.

„Cestujúcich upozorňujeme, že pre výluku a z dôvodu obchádzkovej trasy cez Vajnory a Čiernu Vodu bude na linkách 521 (iba na spojoch do a z Bratislavy), 535, 540, 550, 566, 576 a 650 dochádzať k výraznejším meškaniam a odchýlkam oproti cestovnému poriadku,“ uzatvára IDS BK.