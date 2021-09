Vodiči, pozor na dopravné obmedzenia počas návštevy pápeža. Na viacerých miestach treba rátať so zdržaním

Pápež František v nedeľu 12. septembra popoludní pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska, ktorá potrvá do stredy 15. septembra.

Jeho pobyt na Slovensku budú sprevádzať dopravné obmedzenia, ktoré sa dotknú nielen hlavného mesta, ale aj Prešova a Košíc.

So zdržaním treba rátať aj na D1 a D2

V nedeľu 12. septembra treba počítať so zdržaním hlavne na diaľničnom obchvate D1 a diaľnici D2 od hraničného priechodu s Rakúskom a Maďarskom, v Mlynskej doline a v Starom Meste v okolí Horského parku. Od 12:00 do 16:00 bude obmedzená doprava v okolí Letiska M. R. Štefánika.

V pondelok 13. septembra sa vodiči zdržia predpoludním najmä v Starom Meste a v okolí Horského parku, v širšom okolí Hodžovho námestia a Staromestskej ulice. V popoludňajších hodinách aj v Petržalke, najmä v okolí Panónskej cesty a Rovniankovej ulice.

V utorok 14. septembra treba počítať so zdržaním v predpoludňajších hodinách najmä v okolí Horského parku v Starom Meste, v Mlynskej doline, na diaľnici D2 od Lamača a od hraničného priechodu z Rakúska a Maďarska a na diaľničnom obchvate D1 po Zlaté piesky. V popoludňajších hodinách sa vodiči zdržia najmä na diaľničnom obchvate D1 a diaľnici D2 od hraničného priechodu z Rakúska a Maďarska, Mlynskej doline a v Starom Meste v okolí Horského parku.

V stredu 15. septembra predpoludním musia vodiči počítať so zdržaním v okolí Horského parku, v Mlynskej doline, na Lamačskej ceste a na diaľnici D2 v smere do Českej republiky (ČR). Popoludní na diaľnici D2 v smere z ČR do Bratislavy a na diaľničnom obchvate D1.

V Prešove uzavrú niekoľko ulíc

Počas návštevy pápeža Františka na Slovensku čakajú vodičov v Prešove viaceré dopravné obmedzenia. Už v pondelok 13. septembra bude uzatvorená ulica Jána Pavla II. od križovatky s ulicou Pražská po ulicu 17. novembra a od 23:00 aj ulica 17. novembra.

V deň návštevy pápeža v utorok 14. septembra bude vylúčená doprava vozidiel nad 3,5 tony od križovatky ulíc Levočská a Obrancov mieru v úseku ulíc Obrancov mieru, Pod Kalváriou a Pražská. Vylúčená doprava bude vedená po obchádzkovej trase.

Úplná uzávierka sa od 6:00 až do ukončenia opatrení, teda zhruba do 17:00, dotkne aj jedného jazdného pásu na Pražskej ulici v úseku od okružnej križovatky ZVL po zimný štadión.

Dopravné obmedzenia budú aj v Košiciach

V súvislosti s návštevou Svätého Otca Františka v Košiciach bude nutné 13. a 14 septembra počítať s určitými dopravnými obmedzeniami. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

V pondelok 13. septembra budú uzatvorené cesty v okolí štadióna Lokomotíva, a to ulica Za štadiónom, Kavečianska ulica, Kostolianska cesta a Čermeľská cesta od Hlinkovej ulice, a to od 06:00 až do 15. septembra do 06:00.

V utorok 14. septembra bude treba počítať so zdržaním v predpoludňajších hodinách najmä na príjazdovej ceste k letisku v košickej mestskej časti Pereš, ďalej na frekventovanom úseku Mosty VSS, Južnom nábreží, Prešovskej ceste a smerom na diaľnicu D1 smer Prešov.

V čase obeda treba počítať so zdržaním na úseku v smere z diaľnice D1 na Hlavnú ulicu a v popoludňajších hodinách najmä na frekventovaných úsekoch ako je sídlisko Mier, Južné nábrežie, Mosty VSS.

Cesta v úseku košická mestská časť Pereš – diaľnica D1 bude uzatvorená v čase od 8:45 do 10:30. Úsek Zelený dvor, Prešovská cesta, Hlinková ulica, Komenského ulica bude uzatvorená od 12:00 a v úseku Komenského ulica, Hlinková ulica, Prešovská cesta, Južné nábrežie, Mosty VSS, Červený rak, Trieda KVP a Luník IX od 15:00. Kamiónová doprava vozidiel nad 3,5 tony na diaľnici a obchvate mesta Košice bude v oboch smeroch uzavretá od 8:00 do ukončenia opatrení.