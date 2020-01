Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR o mýte bude vyšetrovať Národná kriminálna agentúra

Nedávne zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) pri kontrole prevádzky elektronického výberu mýta na Slovensku bude vyšetrovať Národná kriminálna agentúra (NAKA). O tom, že jej túto vec postúpili na vyšetrovanie, informoval prezident Policajného zboru Milan Lučanský predsedu NKÚ Karola Mitríka na bilaterálnom rokovaní.

Pre agentúru SITA to v pondelok potvrdil hovorca NKÚ Marek Papajčík. „Zistenia, ktoré súvisia s možným porušením zákona, sa týkajú povinností pri správe cudzieho majetku a odstúpili sme ich orgánom činným v trestnom konaní rovnaký spôsobom ako ostatné oznámenia,“ uviedol hovorca NKÚ.

Na diaľnice išlo minimum peňazí

V zmysle memoranda o spolupráci medzi NKÚ a generálnou prokuratúrou a policajným zborom najvyššia kontrolná inštitúcia odoslala všetky dôležité informácie na prezídium policajného zboru ešte vlani 27. novembra, teda päť dní po zverejnení správy o výsledku kontroly mýtneho systému.

„Ako sa už predseda NKÚ viackrát vyjadril aj v diskusii s ministrom dopravy, očakáva, že ministerstvo dopravy predloží návrh, ako zmeniť existujúci systém, resp. návrh na nový tender na prevádzkovateľa mýtneho systému,“ poznamenal Papajčík.

NKÚ na základe kontroly mýtneho systému konštatoval, že je pre štát nevýhodný, neefektívny, takmer polovica výnosov z mýta končí na účte súkromného prevádzkovateľa. Na výstavbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest išlo z vybratých peňazí minimum peňazí.

Navyše, mýtny systém nie je vo vlastníctve štátu, hoci ten za jeho výstavbu už prevádzkovateľovi zaplatil. Úrad preto odstúpil svoje zistenia orgánom činným v trestnom konaní.

Premiér nechcel vyvodzovať zodpovednosť

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) minulý týždeň v súvislosti s mýtom a štrajkom autodopravcov (trval sedem dní do 13. januára) vyhlásil, že NKÚ síce zaujal stanovisko k mýtu, ale ešte ďalšie orgány musia posúdiť, či bolo niečo porušené, alebo vzhľadom na to, že sa objednávala služba, tak to bolo v poriadku.

Odmietol pritom spájať štrajk s personálnymi otázkami, resp. so zodpovednosťou za mýtnu zmluvu a prevádzku mýtneho systému. Nový tender na prevádzku mýta má podľa premiéra umožniť oveľa lepšie odmienky pre štát ako v súčasnosti.

„Nebudem sudca ani ten, kto má vyrieknuť ortieľ, na to máme prokuratúru. V prípade, že bude podanie, prokurátor sa musí na to pozrieť a potom sa môžeme k tomu vyjadrovať, či niekto má alebo nemá niesť za to aj osobnú zodpovednosť. NKÚ má povinnosť a aj to pravidelne robí, že dáva podnet buď na políciu, alebo na generálnu prokuratúru,“ povedal premiér.

Mal najprv osobne informovať vládu

Preto sa podľa neho treba spýtať NKÚ, či tie zistenia považoval za také vážne a podnet podal, alebo ide skôr z ekonomického pohľadu len o ich názor na to, akým spôsobom majú, alebo nemajú byť delené výnosy z mýta a ako má byť hradená služba výberu samotného mýta.

Pellegrini tiež uviedol, že predseda NKÚ by mal o zisteniach z prevádzky mýta najprv osobne informovať vládu.

„Zatiaľ som to videl iba z jeho tlačovej konferencie, ale vláde takúto informáciu oficiálne nepredstavil, ani dokonca nemal ochotu sa prihlásiť na vláde. Budem sa ho pýtať, aby vláde predstavil výsledky tejto kontroly, na základe čoho dával takéto vyhlásenia a potom ako vláda budeme môcť k tomu zaujať nejaký postoj,“ povedal Pellegrini pred týždňom.

Vláda vzala správu na vedomie

Šéf NKÚ predložil správu z kontroly efektívnosti a účelnosti prevádzkovania mýtneho systému vláde 11. decembra 2019 a tá ju vzala na vedomie.„Predseda vlády na tomto rokovaní nebol prítomný, rokovanie viedol podpredseda vlády Richard Raši,“ podotkol hovorca NKÚ Marek Papajčík.

Premiér povedal, že sa bude informovať u predsedu NKÚ o presných detailoch kontroly mýta, či tam vidí aj porušenia zákona, alebo sú to len jeho názory o efektívnosti, alebo neefektívnosti poskytovania danej služby. Podľa predsedu vlády je potrebné čo najskôr riešiť, ak je niečo pre štát nevýhodné.

„Aby sme sa snažili možno ešte počas platnosti zmluvy vyjednať lepšie podmienky a pripraviť tender tak, ako avizuje pán minister Érsek (minister dopravy a výstavby Árpád Érsek – pozn. red.), aby v roku 2022 tie podmienky boli určite lepšie pre štát, ako tieto, ktoré sú nevýhodné, ako tvrdí NKÚ,“ povedal Pellegrini.