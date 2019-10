Zväz autobusovej dopravy je sklamaný, poslanci odmietli zníženie veku vodičov kamiónov

Zväz autobusovej dopravy (ZAD) je sklamaný z toho, že parlament odmietol pôvodne navrhnuté zníženie minimálneho veku vodičov autobusov z 24 na 21 rokov, ale aj nákladných vozidiel z 21 na 18 rokov v rámci schválenej novely zákona o cestnej premávke. Nebola tak podľa zväzu naplnená požiadavka cestných dopravcov, o ktorú sa snažia viac ako tri roky, k čomu ich vedie trvalý nedostatok vodičov, ich narastajúci vek a klesajúci záujem o toto povolanie.

„Je zarážajúce, že zákon v pôvodnom znení prešiel aj vládou a prvým čítaním a zmenil sa zásadne až v Národnej rade SR. Teda poslanci koalície nepodporili vlastný zákon, na ktorom sa odborne pracovalo tri roky. Narúša sa tak podľa nášho názoru predvídateľnosť legislatívneho prostredia, ktorá je pre rozvoj trhu veľmi potrebná,“ uviedla v stredu pre agentúru SITA hovorkyňa ZAD Eva Vozárová.

Schválili pozmeňovací návrh

Národná rada SR v pondelok 28. októbra schválila vládnu novelu zákona o cestnej premávke na návrh Ministerstva vnútra SR. Pôvodne obsahovala aj zámer na zníženie minimálneho veku vodičov nákladných vozidiel z 21 na 18 rokov a v prípade autobusov z 24 na 21 rokov s podmienkou absolvovania základnej kvalifikácie.

Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia, ale aj Zväz autobusovej dopravy ako jeho člen dlhodobo presadzovali zníženie veku vodičov najmä z dôvodu ich nedostatku. Parlament namiesto toho schválil pozmeňujúci návrh poslancov za Slovenskú národnú stranu Petra Pamulu a Tibora Bernaťáka.

Vodičské oprávnenie skupiny C a D získané pred dovŕšením 18, resp. 21 rokov tak budú môcť využívať len na Slovensku na vedenie vymedzených vozidiel iba príslušníci Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, colníci alebo profesionálni vojaci.

Znižovanie veku nepodporujú

Zväzu autobusovej dopravy chýba akákoľvek logika tohto návrhu. „Doprava ľudí do práce, do školy a dodávka tovarov pre obyvateľstvo nepotrebuje nových vodičov? Akými odbornými zisteniami je podložená výnimka v prípade záchranných zložiek?“ spýtala sa Vozárová.

„Radi by sme poznali vysvetlenie, prečo došlo k tak zásadnej zmene pôvodného návrhu a pýtame sa, kto má potom plniť funkcie každodenného zabezpečenia prepravy osôb do práce a do školy a tovarov pre obyvateľstvo, pretože záchranné zložky to nebudú,“ dodala Vozárová v mene ZAD.

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH) nepodporuje znižovanie veku vodičov autobusov a nákladných automobilov. Nepovažuje to za vhodný spôsob riešenia problému dlhodobého nedostatku vodičov.

Ako pre agentúru SITA v stredu uviedol riaditeľ IDH Rastislav Cenký, nedá sa to vyriešiť znížením veku vodičov, ale je potrebné to riešiť systémovo na úrovni školstva, národného hospodárstva a zmenou štátnej dopravnej politiky.

Nedostatok vodičov

„Na súčasný nedostatok vodičov má vplyv najmä narastajúci počet nákladných automobilov za posledné roky, ale napríklad aj zrušenie základnej vojenskej služby,“ poznamenal Cenký. Na vojenskej službe si podľa neho množstvo mladých ľudí spravilo vodičský preukaz na nákladné auto a autobus a po jej skončení sa zamestnali ako vodiči na niekoľko mesiacov, alebo rokov.

„Zrušením alebo redukciou niektorých študijných zameraní, z ktorých časť učňov a študentov končilo na pozícii vodič, sme si taktiež situáciu nezlepšili. Nedostatok vodičov by sa dal riešiť aj presunom časti nákladnej dopravy na železnicu, k čomu by mala smerovať štátna dopravná politika,“ dodal Cenký.

Ústredný automotoklub Slovenská republika (ÚAMK) a Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) prijali so zadosťučinením skutočnosť, že Národná rada SR na ich podnet a vážne pripomienky, aj poslancov Pamulu a Bernaťáka, neodsúhlasila zníženie veku vodičov kamiónov a autobusov. Agentúru SITA o tom v stredu informoval prezident ÚAMK Juraj Smrečan.

„Súčasný vek vodičov je akceptovateľný vo väčšine štátov Európskej únie. Naliehavou otázkou najbližšieho obdobia je, ako dostať späť do vlasti skúsených vodičov (zhruba desaťtisíc), ktorí pre zlé podnikateľské a konkurencie neschopné prostredie boli nútení odísť do vyspelejších krajín EÚ,“ uviedol Smrečan.

Agentúra SITA požiadala o vyjadrenie k téme aj Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia.