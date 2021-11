Budaj chce mať prehľad o separovaní bioodpadu v mestách a obciach, starostov vyzval na pripravenie informácií (video)

Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽaNO) chce, aby obce a mestá informovali o tom, ako sa im darí v separovaní biologického odpadu.

Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pripomína, že od roku 2023 nebude možné skládkovať odpad bez jeho pretriedenia.

Ministerstvo potrebuje štatistiky

„Chcem apelovať na starostov, aby pripravili informácie o tom, ako sa im darilo s triedením biologického odpadu. Je to prvýkrát, odkedy sa biologický odpad triedi, potrebujeme preto štatistiky, ktoré by ukázali, nakoľko je to efektívne,“ povedal Budaj.

Dodal, že envirorezort chce pomôcť tým, ktorým sa triedenie nedarí a odmeniť tých, ktorí sú v triedení domáceho biologického odpadu úspešní.

„Domáce odpadové hospodárstvo by malo byť ukážkou toho, ako ktorý primátor či starosta dokáže riadiť a organizovať zložitejšie plány a programy,“ povedal minister. Zabezpečenie pohodlného odvozu odpadu je podľa jeho slov kameňom úrazu nejedného mesta.

Podpora enviropolície

Budaj skonštatoval, že Slovensko je málo smerované k tomu, aby sa vybralo cestou dobrého odpadového hospodárstva.

„Stále pretrvávajú zvyky, ktorými sa nemáme čím chváliť, že odpady končia kdesi v lese a že sa nehľadí na to, čo sa spaľuje. Sú to nebezpečné praktiky, pred ktorými treba varovať,“ povedal minister.

Spresnil, že MŽP SR bude naďalej posilňovať orgány štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve. Envirofond už podporil vysokou sumou 2,5 milióna eur enviropolíciu vybavenú vyspelou technikou, ktorú použije na sledovanie kriminality v oblasti odpadov.

Spätné dohľadávanie envirozločincov

Enviropolícia je podľa Budaja schopná aj spätne dohľadávať envirozločincov zo zahraničia. „Počas posledných mesiacov sa na Slovensku objavujú veľkosklady zo zahraničia dovezených toxických látok, ktoré sa navozia na nejaký družstevný dvor a ide o desiatky ton jedovatých látok. Je to mimoriadne nebezpečná kriminálna činnosť, ktorá sa zatiaľ pácha aj za ľahostajného prizerania domácich, ktorí si často myslia, že je to nejaká podnikateľská aktivita, a preto sa do nej nemiešajú,“ zdôraznil. Dodal, že Slovensko, podobne ako Poľsko sa stalo terčom podvodníkov v oblasti odpadov a toxických látok.

Budaj na piatkovej tlačovej konferencii predstavil aj Program odpadového hospodárstva SR, ktorý má byť cestovnou mapou rezortu životného prostredia do roku 2025.

Najhoršie je energetické znehodnotenie odpadu

Niektoré z akcií, ktoré sú v pláne odpadového hospodárstva z rokov 2021 až 2025 už bežia, v tomto roku bolo spustené triedenie domáceho biologického odpadu.

Bodom číslo jedna je predchádzanie odpadu a s ním súvisiaci plán predchádzania vzniku odpadov v SR. „Ten je síce z roku 2019, ale stále ho realizujeme. Ďalším bodom je príprava materiálov na opätovné použitie, potom recyklácia. Najhorším je energetické zhodnotenie odpadu, čiže jeho spálenie, alebo zneškodnenie iným spôsobom. Zatiaľ sa na Slovensku pohybujeme práve v týchto dvoch spodných priečkach,“ povedal Budaj. Hlavným cieľom je podľa neho odklonenie sa od týchto posledných dvoch možností nakladania s odpadom.