Krízová situácia v lokalite Chemko-Strážske sa bude riešiť, vláda schválila prijatie opatrení

Vláda v stredu 2. decembra odsúhlasila návrh na prijatie opatrení na riešenie krízovej situácie súvisiacej s ohrozením verejného zdravia druhého stupňa v lokalite Chemko Strážske.

Ako uviedlo Ministerstvo vnútra SR (MV SR), ktoré materiál na vládu predložilo, záchranné práce by boli ukončené odstránením napríklad nebezpečných odpadov z objektov „Ošipáreň“ a „Tepláreň“, uložením odpadov do kontajnerov či zabránením ďalšieho znečisťovania v lokalite prameňa v obore Orlova. Mimoriadna situácia by bola po ukončení záchranných prác následne odvolaná prednostami Košického a Prešovského kraja.

Lokalita je vážne znečistená

Na záchranné práce pre spomínané objekty a prameň v obore Orlová je potrebné vyčleniť 500-tisíc eur. Peniaze by išli na rozbory odpadov a vybudovanie filtračného systému.

Na vybudovanie filtračného systému na čistenie vody z prameňa v lesnej obore Orlová, ktorý by mal zaistiť filtráciu až do odstránenia všetkých bodových zdrojov chcemického znečistenia, by malo byť vyčlenených 50-tisíc eur. Najviac by malo ísť na manipuláciu s odpadom a jeho prechodné bezpečné uskladnenie, a to 350-tisíc eur.

Reakcia ministra Mičovského Ako v tejto súvislosti uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO), aj keď odstraňovanie nebezpečných odpadov z areálu Chemka Strážske priamo nespadá do kompetencie jeho rezortu, ktorý sa zaoberá riešením kontaminácie pôdy, ide o dobrú správu v súvislosti s riešením tejto environmentálnej záťaže. „Už ostáva iba maličkosť, zrealizovať ju. Verím, že vďaka dnešnému uzneseniu vlády je realizácia veľmi blízka,“ skonštatoval Mičovský. Zároveň pripomenul, že zamorenie PCB látkami v Strážskom je najväčšie na svete a dôsledky pre zdravie obyvateľov sú viac ako alarmujúce. „Stovky sudov sú tam porozlievané krížom – krážom. Je to naozaj strašný pohľad a aj strašný dôsledok, že z tých sudov PCB látky stále vytekajú do pôdy, prechádzajú do spodných vôd a pokračuje 36-ročné zamorovanie územia. V najbližších týždňoch sa preto pristúpi k tomu, aby sa sudy konečne z týchto lokalít zobrali, uložili sa do oceľových kontajnerov, ktoré budú uložené na vopred určenom mieste, kde sa zabezpečí, aby PCB látky ďalej nevytekali,“ zdôraznil Mičovský.

Verejné zdravie je ohrozené

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie 16. apríla uskutočnil obhliadku, pri ktorej zistil závažné znečistenie lokality.

„Obhliadka preukázala alarmujúci stav skladovania nebezpečných látok v objektoch‚Ošipáreň‘, ‚Tepláreň‘ a v lesnej obore Orlová, na území ktorej sú zakopané sudy s látkami PCB, z ktorých vyteká zapáchajúca hnedá tekutina do prameňa v obore Orlová,“ priblížilo MV SR.

Reálne bolo oznámených 504 ton PCB látok nachádzajúcich sa v okolí areálu Chemko. Rezort však poukázal, že v roku 2007 sa v relevantných dokumentoch uvádzalo 2 500 ton PCB látok.

V súvislosti so situáciou v lokalite Chemko Strážske vyhodnotil Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), že ide o mimoriadnu udalosť, konkrétne ohrozenie verejného zdravia druhého stupňa. V polovici októbra 2019 ÚVZ SR vyhlásil na území Košického a Prešovského kraja mimoriadnu situáciu. Následne bola 22. januára 2020 prednostami Košického a Prešovského kraja na ich území vyhlásená mimoriadna situácia.