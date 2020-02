Lesy SR čakajú veľké investície do ťažkej techniky, štátny podnik chce byť sebestačný

Štátny podnik (š.p.) Lesy SR plánuje v tomto roku významné investície do ťažkej techniky, konkrétne dopravných prostriedkov, nákladných áut či odvozných súprav.

Veľký prebytok ihličnanov

„Pripravujeme si udržať objem investícií ako po minulé roky. Každoročne investujeme zhruba 20 miliónov eur na obnovu majetku, ktorý súvisí s našou činnosťou. V tomto roku máme najväčšie plány investovať do ťažkej techniky, teda dopravných prostriedkov, nákladných áut a odvozných súprav, keďže ten vozový park je historicky dlhodobo podfinancovaný. Tým si chceme zabezpečiť čo najväčšiu sebestačnosť v oblasti odvozu drevnej hmoty,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA generálny riaditeľ š.p. Lesy SR Marian Staník.

Okrem toho očakáva š. p. v roku 2020 aj vysporiadanie sa s negatívnou výzvou na trhu s ihličnatou drevnou hmotou či kalamitou podkôrneho hmyzu.

„Negatívnou výzvou je vývoj na trhu s ihličnatou drevnou hmotou v rámci celej Európy. Je veľký prebytok tohto druhu drevnej hmoty, teda pre nás ide realizačná cena výrazne dole. Poklesnú nám tržby. S tým sa budeme musieť naprieč celým podnikom vysporiadať. Čo sa týka monitoringu situácie v rámci kalamity podkôrneho hmyzu je na dobrej úrovni v rámci celého podniku. Napríklad Česko je na tom výrazne horšie. Je dobré v tomto smere, že máme zmiešanú štruktúru lesa, to nám pomáha v boji s touto kalamitou,“ pokračoval Staník.

Projekt sledovania dreva

Za významnú novinku v podniku pre jeho budúcnosť označil generálny riaditeľ Lesov SR spustenie projektu sledovania dreva. V kladných hospodárskych výsledkoch, ktoré podnik dosahuje (zisk 4,1 mil. eur v roku 2019 pozn. autora), by Marian Staník rád pokračoval aj v ďalších rokoch.

„Projekt sledovania dreva má do budúcnosti zmapovať celý proces s nakladaním a spracovaním dreva od spracovania až k odberateľovi. To bude mať v budúcnosti veľký pozitívny vplyv na celé odvetvie. Budem rád, keď o štyri roky bude podnik pokračovať v tých intenciách, ako teraz. Záleží to však na trhu. Ak sa situácia bude zhoršovať, budeme musieť pristúpiť ku adekvátnym krokom. Ak má podniku niečo ešte pomôcť, tak potom musíme minimálne zabezpečiť to, že produktivita našej práce musí byť vyššia,“ dodal Staník.

Lesy Slovenskej Republiky sú štátnym podnikom, ktorého hlavnou úlohou je spravovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky.

V zmysle Obchodného zákonníka je hospodárskou organizáciou s právom trvalej podnikateľskej činnosti, trvalou prevádzkovou výrobou a obchodom. Podnik má oprávnenie na poskytovanie služieb, prác a ďalšej činnosti s cieľom získania trvalého zdroja finančných príjmov.