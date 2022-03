Minister Budaj získal prestížnu pozíciu, stal sa podpredsedom programu OSN pre životné prostredie

Ministra životného prostredia SR Jána Budaja (OĽaNO) počas 5. zasadnutia Environmentálneho zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v Nairobi zvolili za podpredsedu výboru UNEA 6, teda programu OSN pre životné prostredie. Informoval o tom minister Budaj na sociálnej sieti.

„V Nairobi práve teraz historická dohoda: 193 štátov sveta sa na Zhromaždení OSN dohodli prijať právne záväznú zmluvu o ukončení používania plastov. Súčasne som bol v Nairobi zvolený za podpredsedu UNEA 6, tzn. programu OSN pre životné prostredie,“ uviedol Budaj.

Ako uvádza Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v tlačovej správe, UNEA byro bude pripravovať nasledujúce zasadnutie zhromaždenie UNEA 6. Slovensko tak získalo prvýkrát v histórii Programu OSN pre životné prostredie takúto prestížnu pozíciu.

Posilnenie opatrení v prospech prírody

Podujatie programu OSN pre životné prostredie sa začalo 28. februára v kenskom hlavnom meste Nairobi. V stredu sa zasadnutie končí. Zúčastnili sa ho zástupcovia 193 členských štátov OSN, súkromného sektora, občianskej spoločnosti a ďalší.

Hlavnou myšlienku zasadnutia bola potreba vnímať prírodu ako kľúč k dosiahnutiu trvalo udržateľného sociálneho, ekonomického aj environmentálneho rozvoja. Ako uvádza MŽP SR na sociálnej sieti, hlavnou témou zasadnutia bola nutnosť posilniť opatrenia prijaté v prospech prírody, aby sa dosiahli ciele trvalo udržateľného rozvoja.

Ostré opatrenia na zastavenie odpadu

Ján Budaj vyzdvihol spoluzodpovednosť suchozemských krajín vrátane Slovenska za znečistenie morí a oceánov plastovým odpadom.

„Plne si uvedomujeme aj to, že plasty, ktoré nevytriedime, končia v oceánoch sveta. Preto zavádzame veľmi ostré opatrenia na zastavenie akéhokoľvek odpadu, ktorý by sa dostával z našich riek do morí a oceánov,“ vyhlásil.

Minister zároveň vyzval zúčastnených, aby splnili očakávania ľudí a nastolili riešenia na zvládnutie svetovej environmentálnej krízy. Rokovania však zatienili aktuálne udalosti Ukrajine. Väčšina krajín vrátane všetkých členských štátov Európskej únie ruskú agresiu ostro odsúdila.