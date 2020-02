Produkcia cukru nebola vlani na Slovensku jednoduchá, sezónu ovplyvnilo najmä počasie

Sezóna pestovania repy a produkcie bieleho zlata, teda cukru, nebola na Slovensku vôbec jednoduchá. Slovenský cukrovarnícky spolok (SCS) ju pre následky nepriaznivého počasia označil za jednu z najťažších za posledné roky. V práve skončenej cukrovarníckej kampani slovenskí pestovatelia a dva cukrovary zabezpečili pre spotrebiteľov takmer 160 tisíc ton slovenského cukru.

Domáci pestovatelia budú v novej sezóne pestovať na poliach už aj smart-repy, ktoré sú odolnejšie voči výkyvom počasia. Agentúru SITA o tom informovala v pondelok hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.

Zrážok bolo dosť

V cukrovarníckej kampani 2019/2020 pestovateľov a dva cukrovary potrápilo najmä nepriaznivé počasie a ochorenia repy. Zrážok síce bolo podľa SPPK pre repu dosť, ale dážď prichádzal v nesprávnom čase a množstvo vlahy malo výrazné regionálne rozdiely. Pestovatelia preto museli počas rastu repy bojovať napríklad s hubovitou chorobou cerkosporióza.

„Zmena klímy pravdepodobne spôsobila, že sa asi vytvorili nové kmene cerosporiózy, na ktoré súčasné prípravky na ochranu rastlín nezaberajú. Vlani ani najdôslednejší pestovatelia repy nevedeli zastaviť toto ochorenie. Nádej preto vkladáme do šľachtenia repy. Tento rok plánujeme vysiať na ploche cca 3,5 tisíc hektárov viac ako 4 000 výsevných jednotiek conviso-repy, ktorá patrí do kategórie smart-repy. Táto repa by mala byť odolnejšia voči počasiu a my tak budeme môcť vypestovať oveľa viac repy s vyšším množstvom cukru pre naše dva cukrovary,“ opísal plány predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska Róbert Kovács.

Premena na biele zlato

Menšie úrody repy a množstvo cukru spôsobila aj tzv. retrovegetácia, kedy pri nepriaznivom počasí cukrová repa nanovo vyháňa listy, pričom spotrebúva už uložený cukor v buľve. Prirodzene tak dochádza k veľkým stratám cukru už na poli, ešte pred jeho vyťažením v samotnom cukrovare.

„Cukrovarnícka kampaň v sezóne 2019/2020 nás oprávnene potrápila práve pre výrazné straty spôsobené počasím a chorobami. O to viac si ceníme, že sa nám podarilo vyrobiť toľko cukru zo slovenskej suroviny, ktorým sa vieme priblížiť k sebestačnosti v tejto komodite. Za priaznivého počasia vieme pritom bežne vyrobiť cez 200 tisíc ton cukru, čím napĺňame sebestačnosť v produkcii cukru na 120 %,“ zhodnotil predseda SCS Michal Abelovič.

Poľnohospodári zbierali repu z výmery viac ako 22 200 hektárov a jej celkové množstvo spracovávali cukrovary v Trenčianskej Teplej a Seredi. Zber repy, jej zvoz do cukrovarov a jej premena na biele zlato trvala podľa SPPK o niečo viac ako tretinu roka, presne 131 dní.

Takmer 200-ročná tradícia

“Výroba cukru na Slovensku má dlhoročnú, kontinuálnu, takmer 200 ročnú tradíciu. Vertikála cukrová repa-cukor pritom skutočne predstavuje pre slovenskú ekonomiku pojem biele zlato. Ide o jedinú kompletnú a plne funkčnú vertikálu v rámci agropotravinárskeho sektora, ktorá zabezpečuje produkciu suroviny a jej spracovanie až po finalizáciu práve na Slovensku. Toto strategické odvetvie štátu poskytuje stabilné pracovné miesta pre viac ako 3 000 ľudí, a to prevažne vo vidieckych oblastiach. Každé jedno euro v podobe podpôr sa štvornásobne vracia do štátneho rozpočtu,“ uviedol člen predstavenstva SPPK Adrián Šedivý.

Slovenskí pestovatelia a aj oba cukrovary v Trenčianskej Teplej a Seredi podľa SPPK dúfajú, že na Slovensku bude aj v budúcnosti zabezpečená kontinuálna podpora pestovania cukrovej repy ako strategickej plodiny pre štát.

Zároveň veria, že podpora cukrovej repy bude zachovaná aj v novom programovom období Spoločnej poľnohospodárskej politiky, a to na vyššej úrovni či už v podobe viazaných platieb, alebo aj štátnej pomoci.