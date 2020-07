Rokovania o NP Muránska planina pokračujú, Kollár už nie je proti 50-percentnej bezzásahovej zóne

Rokovania o pomere bezzásahovej zóny v Národnom parku Muránska planina (NP MP) pokračujú. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) vo štvrtok okrem zástupcov viacerých organizácií prijal aj predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý vystúpil proti návrhu 50 percentnej bezzásahovej zóny.

Podľa politikov je potrebné pri zonácii NP MP brať na vedomie aj socio-ekonomické následky takéhoto rozhodnutia. Rokovaní sa zúčastňuje aj minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OľaNO) a župan Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

Najväčší problém zonácie

„Stojíme pri kolíske jedného pilotného projektu, ktorým chce ministerstvo dokázať, že nejdeme iba regulovať,“ povedal Budaj. Podľa neho je najväčším problémom zonácie to, že bola občanom oznámená bez diskusie.

„Domáci obyvatelia to vnímali ako dýku do chrbta. Vo februári dostali mailom oznam, že to bude zonácia 50 percent,“ priblížil minister. Súhlasí s ním aj šéf parlamentu Kollár, ktorý zdôrazňoval, že nejde o chybu súčasného ministra, ale predošlej vlády.

Kollár tiež pochválil Budaja za to, že po prvotnej roztržke začali konštruktívne rokovania. „Dnes v tej zasadačke sedelo možno 30 ľudí, zástupcovia všetkých dotknutých strán,“ uviedol.

Budaj hovorí, že rokovania budú naďalej pokračovať. Sám sa stretne aj so zástupcami petičného výboru, ktorý je proti navrhovanej zonácii. Petíciu proti nej podpísalo viac ako 5-tisíc ľudí. Do rokovaní sa zapájajú aj experti zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského či starostovia a primátori dotknutých miest a obcí.

Národné parky ako osobité samosprávy

„Ochrana životného prostredia sa nebude robiť z kancelárií, ale s ľuďmi a pre ľudí,“ zdôraznil Budaj. Minister pôdohospodárstva Mičovský povedal, že cieľom rokovaní je „porodiť zdravý národný park“.

Aby sa to podľa jeho slov podarilo, nesmie sa nikto cítiť ukrátený. Ozrejmil, že na rokovaniach sú aj zástupcovia lesov a na kompenzácie strát, ktoré vzniknú zavedením bezzásahovej zóny má pre nich v pláne využívať finančné prostriedky z Európskej únie.

Budaj ešte priblížil, že si vie predstaviť, aby národné parky fungovali ako osobité samosprávy. „Nejdeme vymýšľať koleso, v zahraničí to už dávno funguje a existuje,“ ozrejmil.

Kollár na záver dodal, že on sám nie je proti 50 percentnej bezzásahovej zóne a pripomenul, že to je aj súčasťou vládneho programu, pod ktorým je on podpísaný. „Ja som za, ale štát musí zabezpečiť, aby ľudia nestratili prácu, aby odtiaľ neutekali a aby tie regióny neupadali,“ povedal na záver.