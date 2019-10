Rozdrobenosť pôdy je najväčším problémom farmárov, na pozemkové úpravy bude dohliadať SPF

Slovenský pozemkový fond (SFP) bude po novom ako žiadateľ financovať pozemkové úpravy sám a bude dohliadať na dodržiavanie všetkých fáz úprav a tiež na krajinotvorbu.

Informovala o tom vo štvrtok na konferencii Ako zjednotiť slovenskú pôdu, ktorú organizuje HNevents – vydavateľstvo Mafra Slovakia, generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.

Nevýhodné nájomné zmluvy

Táto povinnosť vyplýva SPF z návrhu novely zákona o pozemkových úpravách, ktorú už schválila vláda a do platnosti by mala vstúpiť v januári 2020.

„Pozemkovými úpravami sa vyriešia dlhoročne nevýhodne uzavreté nájomné užívateľské vzťahy medzi osobami. Zároveň vytvoria príležitosť zaviesť nové komunikačné, ekologické, protierózne a pôdohospodárske opatrenia. Našu krajinu budeme potom vedieť lepšie chrániť a mestám či obciam sa otvoria možnosti pri budovaní turistických a cykloturistických trás. Vďaka novele zákona budú môcť o pozemkové úpravy žiadať aj samotní správcovia pôdy na Slovensku. To doteraz nebolo možné, čo spôsobovalo zbytočné komplikácie štátu a najmä jeho správcom,“ uviedla Šklíbová.

Primárnym cieľom generálnej riaditeľky SPF bolo od jej vstupu do fondu sceľovanie pôdy. „Motív, ktorý nás stále vedie vpred, je nesmierna rozdrobenosť slovenskej pôdy. Uvedomujem si, že práve toto je najväčší problém slovenských farmárov. Ďalším sú reštitučné nároky. Špekulanti tento stav zneužívajú, naopak slušných farmárov limituje. Pozemkové úpravy tento problémy riešia,“ doplnila Šklíbová.

Pôdu treba dať dokopy

SPF sa aktívne podieľal na tvorbe legislatívy a novely zákona o pozemkových úpravách, ktorá sa dotýka celého agrosektora. „Stále sa na príprave tejto novely podieľame. Máme jedinečnú šancu v budúcnosti pomôcť farmárom práve novelou tohto zákona,“ povedala Šklíbová.

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho víta súčasný záujem verejnosti o pozemkové úpravy. Tvrdí, že nie vždy tomu tak bolo.

„Momentálne je záujem udržiavať tému pozemkových úprav. Predtým sa tejto téme nikto nevenoval. V návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020 by už malo byť vyčlenených 30 miliónov eur na pozemkové úpravy. Pôdu na Slovensku treba dať dokopy, aby sa tu nediali veci, ktoré sme zažívali posledné roky. Na to však potrebujeme byť trpezliví, nebude to otázka dní, ale rokov,“ dodal Emil Macho.